فيديو.. أوبرا وينفري تسقط على المسرح أثناء حديثها عن "التوازن"

تعرضت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، لموقف محرج إذ سقطت على خشبة المسرح، خلال إلقائها خطاب، أمس السبت، عن تحقيق التوازن في الحياة، واتباع نظام صحي.

فحينما بدأت "أوبرا" خطابها للجمهور: "هذا هو تعريف الصحة بالنسبة لي"، تعثرت قدماها وسقطت على المسرح، وسارع أحد العاملين في مساعدتها للنهوض، كما تلقت الدعم من الجمهور بالتصفيق الحار، لتوجه لهم الإعلامية الشكر، بحسب مقطع الفيديو الذي نشرته "سبوتينك".

Advertisements

ومازحت أوبرا صاحبة الـ66 عامًا، الجمهور قائلة: "من الجيد أنني أتحدث عن التوازن ثم أسقط بعدها".

ولامت أوبرا وينفري حذائها ذو الكعب الطويل، في التسبب بسقوطها المحرج على المسرح، لتقوم بخلعه وتواصل إلقاء خطابها وهي حافية القدمين، لكنه تم توفير لها حذاء جديد أكثر راحة.

ويأتي خطاب أوبرا وينفري، ضمن جولتها بشأن الصحة، التي شارك فيها عدد من أشهر نجوم هوليوود، وهم المطربة جينيفر لوبيز، والمطربة ليدي جاجا، ميشيل أوباما، والممثل ونجم المصاعة الحرة، دواين جونسون، الشهير بـ"ذا روك".