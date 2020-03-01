ماذا في حقيبة مكياج كيم كارداشيان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - رغم انشغالاتها الكثيرة وبرنامجها اليومي الحافل بالنشاطات، لا تزال نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قادرة على الحفاظ على جمالها وجاذبيتها، واختيار مستحضرات التجميل التي تناسب ملامح وجهها والتي تعتبرها أساسية في إطلالاتها.



فما هي هذه المستحضرات التي تزيد من جاذبية كيم كارداشيان وتألقها؟



Urban Decay Eye Pencil Smog

Urban Decay Eye Pencil Smog



على الرغم من إيمانها بأن الكحل الأسود هو الخيار الأول والأخير لمكياج عيون جذاب، فهي تميل إلى اختيار هذا اللون البرونزي من علامة أوربان ديكي والذي يعكس بريقاً في عينيها البنيتين.



Lancôme Artliner 24H

Lancôme Artliner 24H



عندما تحتاج إلى اعتماد أسلوب مكياج عيون القطّة أو حتى العيون الدخانية، تختار كيم هذا الأيلاينر من لانكوم باللون الأسود وذات التركيبة السائلة التي تنساب بسهولة على جفنها.

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MAC Prep+Primer Concealer

MAC Prep+Primer Concealer



لإخفاء الهالات السوداء والشوائب عن البشرة، تختار كيم هذا الكونسيلر بالتركيبة السائلة من ماك والذي يمنحها تغطية كاملة مع الحفاظ على المظهر الطبيعي للبشرة.



Charlotte Tilbury Eyes To Mesmerize

Charlotte Tilbury Eyes To Mesmerize



قد تعتمد كيم هذا الظل بالدرجة البرونزية كظل أحادي لمكياج عيون هادئ وبسيط. كما أنها قد تمزجه مع لون لافت كالزيتي أو الأحمر أو النحاسي... لمكياج قويّ ولافت ونظرة ثاقبة.

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Anastasia Beverly Hills Beauty Express For Brows and Eyes Brunette

Anastasia Beverly Hills



لأنها تعي تماماً أهمية الحاجبين في نجاح المكياج بشكل عام، وما يضفيانه من شباب وحيوية على ملامح الوجه، تحرص كيم على تحديد حاجبين من خلال استخدام هذه اللوحة من أناستازيا بيفيرلي هيلز والتي تساعدها في تحديد حاجبيها بطريقة طبيعية.



Make Up For Ever HD Invisible Cover Foundation

Make Up For Ever HD Invisible Cover Foundation



لا تستغني كيم عن كريم الأساس هذا من مايك أب فور إيفير والذي يمنحها سحنة موحّدة اللون وجذابة، ومكياج ثابت طوال الوقت. بالإضافة إلى أنه قادر على تغطية شوائب البشرة دون أن يُحدث طبقة سميكة على سطحها.

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Nars Laguna Illuminator

Nars Laguna Illuminator



في سهراتها وإطلالاتها أمام عدسات الكاميرات، تحرص كيم على المزج بين كريم الأساس والهايلايتر البرونزي من نارس. وبهذه الطريقة، تحصل على مكياج مشرق ومتوهّج دون أن تبدو ملامحها صاخبة.



Nars Blush Taos

Nars Blush Taos



قد يبدو هذا البلاش داكن، إلا أن كيم تستخدمه بذكاء حيث أنها تضع القليل منه على عظمتي الخدين بحيث يبدو زهرياً ناعماً.



Fenty Beauty Gloss

Fenty Beauty Gloss



تماشياً مع أسلوب مكياجها الذي يجمع بين الجرأة والبساطة، تختار كيم أحمر شفاه بتركيبة الغلوس اللامعة إنما بدرجات فاتحة من البيج والزهري والنيود، حتى تجعل المكياج لافتاً دون أن يبدو قوياً.

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