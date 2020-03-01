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ماذا في حقيبة مكياج كيم كارداشيان؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - رغم انشغالاتها الكثيرة وبرنامجها اليومي الحافل بالنشاطات، لا تزال نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قادرة على الحفاظ على جمالها وجاذبيتها، واختيار مستحضرات التجميل التي تناسب ملامح وجهها والتي تعتبرها أساسية في إطلالاتها.


فما هي هذه المستحضرات التي تزيد من جاذبية كيم كارداشيان وتألقها؟


Urban Decay Eye Pencil Smog

Urban Decay Eye Pencil Smog
Urban Decay Eye Pencil Smog


على الرغم من إيمانها بأن الكحل الأسود هو الخيار الأول والأخير لمكياج عيون جذاب، فهي تميل إلى اختيار هذا اللون البرونزي من علامة أوربان ديكي والذي يعكس بريقاً في عينيها البنيتين.


Lancôme Artliner 24H

Lancôme Artliner 24H
Lancôme Artliner 24H


عندما تحتاج إلى اعتماد أسلوب مكياج عيون القطّة أو حتى العيون الدخانية، تختار كيم هذا الأيلاينر من لانكوم باللون الأسود وذات التركيبة السائلة التي تنساب بسهولة على جفنها.

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MAC Prep+Primer Concealer

MAC Prep+Primer Concealer
MAC Prep+Primer Concealer


لإخفاء الهالات السوداء والشوائب عن البشرة، تختار كيم هذا الكونسيلر بالتركيبة السائلة من ماك والذي يمنحها تغطية كاملة مع الحفاظ على المظهر الطبيعي للبشرة.


Charlotte Tilbury Eyes To Mesmerize

Charlotte Tilbury Eyes To Mesmerize
Charlotte Tilbury Eyes To Mesmerize


قد تعتمد كيم هذا الظل بالدرجة البرونزية كظل أحادي لمكياج عيون هادئ وبسيط. كما أنها قد تمزجه مع لون لافت كالزيتي أو الأحمر أو النحاسي... لمكياج قويّ ولافت ونظرة ثاقبة.

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Anastasia Beverly Hills Beauty Express For Brows and Eyes Brunette

Anastasia Beverly Hills
Anastasia Beverly Hills


لأنها تعي تماماً أهمية الحاجبين في نجاح المكياج بشكل عام، وما يضفيانه من شباب وحيوية على ملامح الوجه، تحرص كيم على تحديد حاجبين من خلال استخدام هذه اللوحة من أناستازيا بيفيرلي هيلز والتي تساعدها في تحديد حاجبيها بطريقة طبيعية.


Make Up For Ever HD Invisible Cover Foundation

Make Up For Ever HD Invisible Cover Foundation
Make Up For Ever HD Invisible Cover Foundation


لا تستغني كيم عن كريم الأساس هذا من مايك أب فور إيفير والذي يمنحها سحنة موحّدة اللون وجذابة، ومكياج ثابت طوال الوقت. بالإضافة إلى أنه قادر على تغطية شوائب البشرة دون أن يُحدث طبقة سميكة على سطحها.

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Nars Laguna Illuminator

Nars Laguna Illuminator
Nars Laguna Illuminator


في سهراتها وإطلالاتها أمام عدسات الكاميرات، تحرص كيم على المزج بين كريم الأساس والهايلايتر البرونزي من نارس. وبهذه الطريقة، تحصل على مكياج مشرق ومتوهّج دون أن تبدو ملامحها صاخبة.


Nars Blush Taos

Nars Blush Taos
Nars Blush Taos


قد يبدو هذا البلاش داكن، إلا أن كيم تستخدمه بذكاء حيث أنها تضع القليل منه على عظمتي الخدين بحيث يبدو زهرياً ناعماً.


Fenty Beauty Gloss

Fenty Beauty Gloss
Fenty Beauty Gloss


تماشياً مع أسلوب مكياجها الذي يجمع بين الجرأة والبساطة، تختار كيم أحمر شفاه بتركيبة الغلوس اللامعة إنما بدرجات فاتحة من البيج والزهري والنيود، حتى تجعل المكياج لافتاً دون أن يبدو قوياً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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