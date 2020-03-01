مكياج النجمة Sophie Turner على السجادة الحمراء لمناسبة عيدها الـ24

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - لا يسع المرء إلا أن يقع في غرام إطلالات النجمة صوفي تارنر Sophie Turner على السجادة الحمراء، فهذه النجمة الشابة التي بلغت الـ24 عاماً حديثاً، تتقن اختيار أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي تمنحها على الدوام مظهراً رومانسياً غاية في الجمال. وفي هذا المقال، عرض لإطلالات Sophie Turner الأيقونية على السجادة الحمراء لمناسبة عيدها الرابع والعشرين.



2013

Sophie Turner



في عام 2013، أطلت النجمة Sophie Turner على السجادة الحمراء كالأميرات بتسريحة ذيل الحصان المرتفعة الناعمة مع الغرة المسحوبة الى الخلف بشكل فوضوي، الى جانب مكياج ناعم وبسيط يرتكز على الشفاه اللامعة والبلاش الوردي وظلال العيون الذهبية الخفيفة.

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2014

Sophie Turner



بإطلالة رومانسية حالمة، تبخترت Sophie Turner على السجادة الحمراء في 2014، بإطلالة رومانسية حالمة وجذابة جداً، اعتمدت فيها الشعر الطويل المستقيم واللامع مع الغرة الجانبية، الى جانب مكياج الشفاه الجريء باللون الأحمر الفاقع المات، ومكياج العيون الهادئ بلمسة لامعة.



2016

Sophie Turner



إن أسلوب Sophie Turner الأنثوي الناعم هو ما يشد الانتباه الى إطلالاتها، ففي عام 2016 ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة ناعمة رائعة الجمال، اعتمدت فيها تسريحة الشعر المموج المسحوبة الى جانب واحد، مع مكياج العيون الرمادي والشفاه الطبيعية اللامعة، والبشرة المشرقة والمتوهجة.



2017

Sophie Turner



في عام 2017، تابعت النجمة Sophie Turner إطلالاتها الأيقونية الرائعة على السجادة الحمراء، بتسريحة الشعر الويفي المنسدلة على كتف واحد، الى جانب مكياج عيون القطة ومكياج اللامكياج للبشرة والشفاه، فبدت رائعة الجمال كما العادة.

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2018

Sophie Turner



في عام 2018، اختصرت النجمة Sophie Turner أساسيات الجمال والأناقة والإطلالات الرومانسية على السجادة الحمراء، مع تسريحة الشعر المستقيم المتوسط الطول مع الأطراف المعكوفة، الى جانب المكياج الوردي الموحد للعيون والشفاه، والبشرة الوردية المشرقة كالعادة.



2019

Sophie Turner



في يونيو 2019، اعتمدت النجمة Sophie Turner على السجادة الحمراء، إطلالة الفتاة الفرنسية، حيث اختارت تسريحة الكعكة العالية الفوضوية مع الغرة النصفية، الى جانب مكياج العيون الناعم والرموش الطويلة والكثيفة، وأحمر الشفاه الأرجواني، بنغمات بشرة وردية متوهجة.



2020

Sophie Turner



في أول ظهور لها على السجادة الجمراء خلال هذا العام، أطلت النجمة Sophie Turner كالباربي، بشعرها الأشقر المموج المنسدل على الظهر والأكتاف، ومكياج العيون الزهري اللامع، وبقدر ما كانت إطلالتها ناعمة بقدر ما كانت رائعة الجمال ومفعمة بالأنوثة.

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