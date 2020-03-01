خلطات طبيعية لمحاربة بقع الشيخوخة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - إنّ أكثر ما تخشاه النساء بعد بلوغهنّ سن الخمسين هو ظهور بقع الشيخوخة على البشرة، لذا قد يبدأن باختبار العلاجات المنزلية عبر استخدام الخلطات الطبيعية في روتين العناية بالبشرة.

وتُعرف بقع الشيخوخة أيضًا بنمش الشمس وهي بقع مسطحة سمراء أو بنية أو سوداء تبدأ في الظهور خلال العقد الخامس من العمر وتتسم بأحجامها المتفاوتة وتظهر عادةً على الوجه واليدين والكتفين والذراعين - أي المناطق الأكثر تعرضًا للشمس.

نقدّم لكِ في ما يلي أهم الوصفات الطبيعية الغنية بفيتامين سي الفعالة في تفتيح مختلف أنواع البشرة ومحاربة بقع الشيخوخة والحد من ظهورها.

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خلطات لمحاربة بقع الشيخوخة



البصل

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المكونات:

نصف رأس بصل.



الطريقة:

استخدمي نصف حبة البصل لفرك مناطق بشرتك التي تتواجد فيها البقع الداكنة بحركة دائرية.

اغسلي هذه المناطق من بشرتك بعد أن ينشف البصل جيدًا.

استخدمي هذه الوصفة مرتين يوميًا، في الصباح والمساء.

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الكركم

محاربة بقع الشيخوخة



المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

نصف كوب من الحليب.



الطريقة:

قومي بمزج المكونات حتى تحصلي على معجونًا متماسكًا.

وزّعي المعجون على المناطق المصابة ببقع الشيخوخة.

استخدمي هذه الوصفة ليلًا واتركيها لليوم التالي، لتجنب التعرض لأشعة الشمس.

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الألوفيرا

محاربة بقع الشيخوخة



المكونات:

ساق واحد من نبات الألوفيرا.



الطريقة:

اقطعي جزء من ساق نبتة الألوفير.

اغسليه بالكثير من الماء لإزالة بقايا اليود.

اخلطي المادة الموجودة في الساق والتي تشبه الجل حتى تحصلي على معجون متماسك.

وزّعي المعجون على المناطق المصابة ببقع الشيخوخة.

اتركي المعجون لمدة ساعة، ثم اغسلها بالكثير من الماء.

كرري هذه العملية مرتين يوميًا، في الصباح والمساء.

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الليمون

محاربة بقع الشيخوخة



المكونات:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكريمة.

ملعقة صغيرة من بياض البيض.



الطريقة:

اخلطي المكوّنات معًا.

استخدمي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

اشطفيه بالماء البارد.

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