كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - إذا كنت من صاحبات الشعر القصير وتحبين تسريحات الكيرلي، بإمكانك التمتع بأجمل تسريحة كيرلي عصرية تمنحك مظهراً شاباً وإطلالة جذابة تلفت الأنظار إليك، فتسريحة الكيرلي لا تقتصر على الشعر الطويل فقط. وفي هذا المقال، سنعرفك الى طريقة عمل الشعر كيرلي للشعر القصير، بأساليب متعددة سهلة وسريعة.



الجل وقلم الرصاص

جربي الجل وقلم الرصاص



في البداية، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية وجففيه بالمنشفة. من ثم، ضعي كمية من جل الشعر في راحة اليد، ووزعيها على كامل شعرك بالتساوي. انتظري لمدة دقيقة واحدة، بعدها ابدأي بلف خصلات الشعر حول قلم رصاص، ومن ثم اتركي شعرك الى أن يجف. بإمكانك فعل ذلك قبل الخلود الى النوم، وستستيقظين بشعر قصير كيرلي بشكل طبيعي بعيداً عن مجفف الشعر وأدوات تصفيف الشعر الساخنة.



زيت جوز الهند

ضعي زيت جوز الهند



يعد زيت جوز الهند من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في عمل كيرلي للشعر القصير بعيداً عن أدوات تصفيف الشعر الساخنة التي تسبب ضرراً كبيراً للشعر. كما أنه يعمل على ترطيب الشعر وفروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر. قومي بتوزيع كمية كافية من زيت جوز الهند على كامل شعرك. من ثم، مشطي شعرك ليتغلغل الزيت في الشعر ويتوزع عليه بشكل متساو. غطي شعرك بغطاء بلاستيكي لمدة ليلة كاملة. بعدها، سيصبح شعرك القصير كيرلي بشكل طبيعي.

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بكرات الشعر الساخنة

بكرات الشعر الساخنة



إذا كنت تجدين صعوبة في عمل كيرلي للشعر القصير بواسطة مكواة الشعر، فإن الطريقة المثالية البديلة عنها هي بكرات الشعر الساخنة. لفي شعرك بالبكرات الساخنة واتركيها على شعرك لمدة عشر دقائق، بعدها سيصبح شعرك القصير كيرلي بشكل طبيعي.



الملاقط المعدنية

جربي الملاقط المعدنية



تعتبر الملاقط المعدنية من أفضل الوسائل لجعل الشعر القصير كيرلي بطريقة طبيعية، كما أن استخدامها سهل جداً. أما طريقة استخدامها فتبدأ بغسل الشعر وتجفيفه بالمنشفة، ومن ثم تقسيمه الى عدة أقسام متساوية. من ثم، يتم توزيع الجل على كامل الشعر بشكل متساو، ولفه بالملاقط المعدنية . بعدها، يُترك الشعر الى أن يجف، وتتم إزالة الملاقط المعدنية من خصلات الشعر، ويُثبت الشعر الكيرلي بالسبراي.

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