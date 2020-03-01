كيف أطوّل أظافري بدون خلطات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - تطويل الأظافر لا يتطلّب بالضرورة مستحضرات طبية أو حتى خلطات طبيعية بل كل ما عليكِ فعله هو اعتماد روتين العناية بالأظافر بشكلٍ دوري.

تبدأ العناية بالأظافر عبر الابتعاد عن بعض العادات المسيئة والمضرّة وتمرّ عبر اعتماد نظام غذائي صحّي ومفيد وصولًا إلى القيام ببعض الواجبات كـ تقليم الأظافر بالطريقة الصحيحة والمناسبة.

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طرق تطويل بالأظافر بدون خلطات



ابتعدي عن: ​

تطويل الأظافر

​- استخدام طلاء الأظافر باستمرار بل عليكِ ابقاء أظافركِ من دون طلاء لفترة محدّدة كي ترتاح، وعند وضعها عليكِ اختيار أنواع الطلاء التي تحتوي على مواد مغذيّة للأظافر.

- استخدام الفوط الخشنة الملمس بل اعتماد القطن عند نزع الطلاء

- قضم الأظافر إذ إن قضم أظافرك سَيُسبِّب الكثير من الضرر؛ بسبب وجود اللُّعاب الذي يؤدي إلى جَعْلها ضعيفة.

- استخدام جل الأكريليك أي الطلاء الذي يستمر لأسبوعين لأنّ المواد الهلامية والأكريليك حتى وإن كان مَظهرها جميلاً؛ إلّا أنه يسبب ضرراً كبيراً لأظافركِ بسبب احتواء مسحوق الأكريليك على الكثير من المواد الكيميائية التي تُضعِف الأظافر وتُحْدِث خدوشاً فيها.

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اعتمدي: ​

العناية بالأظافر

​- الغذاء الصحي الغني بالمعادن والفيتامينات والعناصر التي تحتاجها الأظافر من أجل النمو بصورة صحيحة وبطريقة جيّدة، وخاصة الخضار والفواكه الطازجة والأسماك والمأكولات البحرية.

- شرب الماء بكميات مناسبة فنقص المياة في الجسم من شأنه التسبّب في ضعف الأظافر وتكسرها.

- لبس القفازات في حال استخدام المنظفات الكيميائية خاصة عند القيام بالأعمال المنزلية للمحافظة على أظافركِ من المواد الكميائية الموجودة في مواد التنظيف.

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قومي بـ : ​

تطويل الأظافر

​ - تقليم الأظافر باستمرار وبالصورة الصحيحة حيث يعمل التقليم على تعزيز نموّ أظافركِ وجَعلْها تبدو أكثر صحة من قبل، ومن الأفضل أن تُقلِّمي أظافركِ بخط مستقيم.

- ترطيب اليدين والرجلين بما فيها الأظافر باستمرار من أجل المحافظة على ليونتها وعدم تكسّرها، ومن المفيد ايضاً ترطيب الأظافر بعد استخدام الماء. لأنّ جفاف أظافرك أمر يؤدي إلى تكسُّرها بسهولة.

- دهن الأظافر بزيت اللوز ثمّ لفها بفوطة دافئة لمدة ربع ساعة، مع تدليك الاظافر بعد ذلك والعمل على التخلّص من الزوائد الميتة، والقيام بغسل اليدين جيداً وتنشيفهما من الماء.

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