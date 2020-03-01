فوائد الموز للبشرة والشعر.. إليكِ أقوى خلطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - تكثر فوائد الموز الجمالية وهو يدخل في الكثير من الخلطات الطبيعية التي تساعد في العناية بالبشرة و العناية بالشعر، إذ يحتوي الموز على المعادن الضّرورية والفيتامينات المغذية لصحة الشعر وفروة الرأس والتي تساهم في تقويته وتمنع تساقطه كما تحتوي هذه الفاكهة على البوتاسيوم، والكربوهيدرات، والزّيوت الطّبيعيّة المفيدة لنضارةِ البشرة وزيادة جمالها.

إليكِ في ما يلي أبرز فوائد الموز بالإضافة إلى أقوى خلطة من الموز للشعر وللبشرة. أدخلي هذه المادة في روتينكِ الجمالي ولن تندمي مطلقًا. تابعي المزيد:أقوى خلطة من زيت الأركان للشّعر والبشرة.. سر جمال المغربيات

فوائد الموز للشعر الموز للشعر يمنع الموز تساقط الشعر. يُساعد في نمو بصيلات الشعر الجديدة. يزيد طول الشعر. يزيد غزارة الشعر وكثافته. يخفّف تجاعيد الشّعر وينعمه. يمنح الشعر لمعاناً طبيعياً. يُكسب الشعر النضارة والحيوية. يمنح الشعر الرطوبة والليونة. يُقوي الشعر، ويحميه من التلف والتقصف. يُساعد على تصفيف الشعر وتسهيل تمشيطه. يُنشط الدورة الدمويّة في فروة الرأس. يُعالج قشرة الرّأس. تابعي المزيد: أسباب تقصّف الشعر وطريقة الوقاية منه

أقوى خلطة من الموز للشعر الموز للشعر

المكونات:

موزة.

ملعقتان كبيرتان من حليب جوز الهند.

عسل.

زيت جوز الهند.



الطريقة:

قشّري الموزة وقطّعيه أجزاءً صغيرةٍ.

أضيفي إليها حليب جوز الهند وزيت جوز الهند ثمّ أضيفي العسل.

اخلطي المكوّنات في الخلاط الكهربائي لمدّة 45-60 ثانية للحصول على خليطٍ متماسك.

اغسلي الشّعر وضعي عليه الخليط. Advertisements تابعي المزيد: خلطات مذهلة للشعر التالف

فوائد الموز للبشرة الموز للبشرة يساعد الموز في التَّخلُّص من احمرار البشرة. يعالج الانتفاخ حولَ العينين. يمكن الاستفادة منه في تقشير البشرة. يساعد في الحصوة على بشرة نضرة نضارةِ. يُستخدم للوقاية من ظُهورِ التَّجاعيد. يعالج بثور البشرة. يساعد في إزالةُ آثار حبِّ الشَّباب. يُعتبر مادة لتبييض البشرة. يحارب الشيخوخة عبر شدّ وترطيب الجلد. يغذّي البشرة وينعمها. تابعي المزيد: مقشر طبيعي للوجه بالسكر

أقوى خلطة من الموز للبشرة الموز للبشرة المكونات:

ثمرة موز.

نصف كوب صغير من لبن الزبادي.

3 ملاعق عسل.



الطريقة:

اهرسي الموزة وأضيفي إليها لبن الزَّبادي، ثمَّ العسل واخلطي المكوّنات جيّداً.

ادهني المزيج على البشرة بعد تنظيفها واحرصي على الابتعاد عن منطقة العينين.

اتركي الماسك لمدّة نصف ساعة على الوجه.

اغسلي وجهك بالماءِ الفاتر. تابعي المزيد: الطين الهندي للوجه.. لبشرة خالية من شوائب

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