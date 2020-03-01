كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - إميليا كلارك Emilia Clarke تعبتر واحدة من أشهر النجمات في العالم، وقد اكتسبت شهرتها الواسعة من خلال مشاركتها في مسلسل Game of Thrones الأكثر متابعة عالمياً، وحتى بعد انتهاء المسلسل مازالت إميليا تخطف الأنظار بإطلالاتها المميزة في المناسبات الرسمية التي تختارها من كبرى دور الأزياء العالمية. واليوم جمعنا بالصور أجمل موديلات فساتين سهرة سواريه للصبايا على طريقة إميليا كلارك Emilia Clarke لتستوحي منها أجمل الأفكار.



إميليا كلارك في فستان براق أسود من سكياباريلي:

اطلالة مميزة في فستان أسود من سكياباريلي اعتمدتها ايمليا كلارك



تألقت إميليا كلارك Emilia Clarke نجمة مسلسل Game of Thrones في إطلالة جمعت بين الأنوثة والجاذبية باللون الأسود لحضور حفل البافتا BAFTA هذا العام، حيث اختارت فستان سهرة من سكياباريلي Schiaparelli قصته ناعمة ومزين بحبات براقة من الكريستال الأسود على شكل هيكل عظمي، وقد زينت اللوك بأقراط مميزة مرصعة بأحجار باللون الأزرق.

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اطلالة أنثوية ناعمة اعتمدتها إميليا كلارك:

تألقت ايمليا كلارك في فستان من التول من ديور





رصدنا لـ إميليا كلارك Emilia Clarke إطلالة مفعمة بالأنوثة اختارتها على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان كان السينمائي، وكانت عبارة عن فستان من التول باللون البنفسجي الغني من ديور Dior بقصة مكشوفة الأكتاف وخصر محدد وتنورة كلوش منسدلة على الأرض، وقد اكتفت بتنسيق أقراط وخاتم ماسي مع اللوك.

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فستان من فيرساتشي تألقت به إميليا كلارك:

اطلالة رائعة لايمليا كلارك في فستان من فيرساتشي



واحدة من أجمل إطلالات إميليا كلارك Emilia Clarke كانت في هذا الفستان الناعم الذي اختارته من دار فيرساتشي Versace وقد تميز بتصميمه الذي أبرز قوام إميليا بأجمل الطرق وحدد خصرها النحيف، كما تميز بلونه الأنثوي وقماشه البراق الفاخر وقد بدت فيه مشرقة ومتألقة.

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إميليا كلارك مشرقة في إطلالة باللون الأصفر:

فستان مميز من تصميم سكياباريلي اعتمدته ايمليا كلارك



تألقت إميليا كلارك Emilia Clarke على السجادة الحمراء في إطلالة مشرقة وملفتة، وكانت عبارة عن فستان باللون الأصفر الميتالك من دار سكياباريلي Schiaparelli قصته مميزة من الأعلى وأكمامه طويلة منسدلة على الأرض أطرافها مزينة بالريش الناعم، وقد نسقت معه صندل ذهبيا كعب عال ومجوهرات ناعمة.



شاهدي بالصور أجمل موديلات فساتين سهرة سواريه للصبايا على طريقة إميليا كلارك Emilia Clarke لتستوحي أجمل الأفكار لمختلف مناسباتك القادمة.

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