أبرز صيحات عبايات وقفاطين موضة 2020 للنحيفات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - ابتكر أشهر المصممون تشكيلة منوعة من العبايات الفخمة والتي رأينا بها خيارات مثالية تلائم صاحبات القوام النحيف، شاهدي مختاراتنا لكِ من مجموعات 2020 لتكتشفي أحدث الصيحات وطرق تنسيقها بكل أناقة.



عبايات مطرزة ومطبعة موضة الموسم

عبايات مطرزة ومطبعة موضة الموسم



تنوعت صيحات عبايات 2020 وسجلت القطع المغلفة بالتطريز حضورًا لافتًا لدى مجموعات بعينها مثل مجموعة دار لوزان Louzan التي برعت في تقديم عبايات سوداء محبوكه بتطريز شديد الإتقان يرتقي بها إلى مستوى الكوتور، كما لفتتنا العبايات البيضاء المزينة بطبعات رقيقة على الأكتاف من ماركة By Nouma.

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عبايات واسعة موضة ربيع 2020

عبايات واسعة موضة ربيع 2020



حرص أشهر المصممون على تقديم تشكيلة منوعة من العبايات ذات القصات الفضفاضة، تساهم بعض الموديلات في إخفاء عيوب الجسم بما فيها النحافة المفرطة، ننصحك بمشاهدة الموديلات التي رصدناها لدى ماركة Slouchyz وأناتومي Anatomi.

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عبايات مطرزة بالريش موضة 2020

عبايات مطرزة بالريش



اتسمت بعض موديلات عبايات 2020 باللمسات العصرية المبتكرة التي جعلت منها قطع لا تقل فخامة عن فساتين الكوتور، زينت بعض الماركات العبايات بالريش الناعم، أعجبنا الموديل الأبيض الواسع من مجموعة المصممة السعودية هانية البريكان Hania collection، أيضًا العباية السوداء الشفافة التي ننصحك بتنسيقها على غرار عارضة ماركة لوزان Louzan مع فستان بيج طويل لتكسبك قامتك مدى أعرض.

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عبايات ملونة بموديل المعطف الأبرز في 2020

عبايات ملونة بموديل المعطف



لا تزال موضة العبايات المصممة على طراز المعطف تحقق رواجًا كبيرًا ويبدو أنها سترافقنا في موسم الربيع، طالعي الموديلات الفريدة التي كشفت عنها هانية البريكان Hania collection وعفة الدباغ Effa وأحرصي على تنسيقهما مع إطلالات بألوان فاتحة لتحصلي على قامة مثالية.

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