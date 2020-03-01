إطلالات للنادي من جنى الفليكاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - ملابسكِ الرياضية لا تقل أهمية عن أي ملابس أخرى تظهرين بها في أي مناسبة، وإطلالة النادي تعتمد غالبًا على البساطة في الألوان والتنسيقات؛ لتمنحكِ شعورًا بالحرية والانطلاق، وكثيرًا ما تعتمد الشابات على تنسيقات مجموعات العلامات الرياضية الشهيرة، مثل "نايك" و"أديداس"، لذلك نقدم لكِ بعض الموديلات المختلفة لملابسك الرياضية، من وحي اليوتيوبر والممثلة الكويتية جنى الفليكاوي، إليكِ تفاصيل تنسيقاتها...



الجاكيت المُكمَّل بقبعة

الجاكيت المُكمَّل بقبعة



تنسيق هذا الموديل لا يحتاج للكثير من التفكير، فيمكنكِ اعتماد الجاكيت بألوانكِ المفضلة مع بنطال بلون محايد، أو اختاري بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف أبيض مزيّن بالأسود من علامة "نايك" كما اختارت جنى، وبإمكانك التأنق ببنطال أسود مزين بخطوط على الجانبين، وجاكيت بخطوط باللونين الأبيض والأسود ومزيّن بعلامة أديداس.

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البلوفرات الملونة

البلوفرات الملونة



أعجبتنا هذه الموديلات البسيطة التي يُمكن ارتداؤها طوال اليوم بكل بساطة وراحة، كبنطال أسود بسيط مع بلوفر بلون فاقع من علامة "نايك"، أو بلوفر أحمر قصير وبنطال أسود مزين بخطوط.



الإطلالات الحيادية

الإطلالات الحيادية



من الإطلالات التي اعتمدتها جنى؛ الإطلالات الحيادية باللونين الأبيض والأسود، والتي يمكنكِ اعتمادها بكل بساطة دائمًا، مثل بلوفر وبنطال باللون الأسود، تزينهما خطوط بيضاء بسيطة بعلامة أديداس، أو بلوفر أسود من علامة أديداس، وبنطال أسود قطني مزيّن من الأطراف بالأبيض.

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