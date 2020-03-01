أحذية رياضية للمحجبات وطريقة تنسيقها مع اطلالتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - الأحذية الرياضية أصبحت جزء أساسي باطلالات الصبايا، ولم يعد يتعلق الأمر فقط باختيار الأزياء السبور، بل يمكنكِ تنسيقها بكل بساطة باطلالتكِ اليومية.

وللصبايا المحجبات اخترنا لكِ أحذية رياضية تناسبكِ، وطريقة تنسيقها من وحي الفاشينيستا، لتعتمديها باطلالتكِ اليومية.





الحذاء الرياضي مع التنورة وكنزة الصوف بأسلوب فطامي بو حمد

الحذاء الرياضي مع التنورة وكنزة الصوف بأسلوب فطامي بو حمد





اختارت فطامي بو حمد اعتماد موديل التنورة الواسعة من غوتشي Gucci، مع الحذاء الرياضة من نفس العلامة الشهيرة، لاطلالة تجمع بين اللمسة الأنثوية والكاجوال، خاصًة مع اختيارها للكنزة الصوف مع الرقبة العالية، وأكملت اللوك بالشنطة الحزام باللون الأسود، للمسة أكثر رشاقة، جاءت مناسبة مع موديل التنورة والكنزة الواسعة.



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الحذاء الرياضي الأسود مع البليزر والجينز من فاطمة حسام

الحذاء الرياضي الأسود مع البليزر والجينز من فاطمة حسام





أما فاطمة حسام فقد اختارت الحذاء الرياضي الأسود لاطلالة جريئة، خاصًة أننا اعتدنا مشاهدة الحذاء الرياضي الأبيض، ولكن بدت غاية في الأناقة، مع اختيار الجنيز الأسود، والبليزر مع الكتابات باللون الأبيض، لاطلالة كاجوال أنثوية من الدرجة الأولى، مناسبة ليوم طويل بالعمل أو مع الصديقات.

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الحذاء الرياضي الأبيض مع البناطيل الملونة بأسلوب دينا مراد

الحذاء الرياضي الأبيض مع البناطيل الملونة بأسلوب دينا مراد



أعجبنا كيف نسقت دينا مراد الألوان بطريقة متناغمة، باختيار البنطلون البيج القماشي، مع كنزة صوف طويلة باللون الأحمر العنبي، والسنيكرز الأبيض، لاطلالة شبابية، مناسبة أكثر للجامعيات، مع الشنطة الكروس وإكسسوارات السلاسل الطويلة.

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الحذاء الرياضي مع الرقبة العالية من سحر فؤاد

الحذاء الرياضي مع الرقبة العالية من سحر فؤاد





هذا الموديل من الأحذية الرياضية برز مؤخرًا بشكل كبير، لكننا لا ننصح به قصيرات القامة المملتئات، لأنه يجعلكِ تبدين أقصر وبوزن زائد، اعتمدته سحر فؤاد مع البنطلون الواسع والبليزر الجلد، لاطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

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