قفاطين وجلابيات ماركات عالمية موضة 2020 من أسابيع الموضة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - أثبتت التصاميم ذات الطابع الشرقي حضورها من جديد على منصات عروض أسابيع الموضة للأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 – 2021 وبرعت أبرز الأسماء في قطاع الموضة العالمية في تقديم موديلات مزجت بين الفخامة والعملية لتناسب امرأة عصرية تتمسك بأصولها الشرقية.
قفاطين وجلابيات للسهرة من أسابيع الموضة
ادرجت دور الأزياء العالمية باقة فخمة من القفاطين والجلابيات المخصصة للسهرة، من جهتنا أحببنا القفطان المخمل الأسود من مجموعة ماركة ماكس مارا Max Mara والقفاطين اللامعة والمغطاة بالترتر من توقيع ماركة جيني Genny ومونيك لولييه Monique Lhuillier، نسقي هذه الموديلات مع أحذية أحادية اللون خالية من التطريز.
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قفاطين وجلابيات مزينة بالطبعات موضة 2020
شكلت القفاطين والجلابيات المطبعة قسم كبير من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف 2020، قدمت ماركة نعيم خان Naeem Khan قفطان أزرق بأكتاف عريضة وطبعات شرقية ناعمة، أما اذا كنتِ ترغبين في إطلالة عصرية يمكنك الإستعانة بالجلابيات المطبعة بأشكال الوجوه التي أدرجتها ماركة Ports 1961 ضمن أسبوع ميلانو.
قفاطين وجلابيات بأكمام منفوخة موضة الموسم
كما الفساتين غلبت صيحة الأكمام المنفوخة Puffy Sleeves على قفاطين خريف 2020، قدمت ماركة Rodarte قفطان أبيض أنيق محبوك بالتطريز الفضي وادرجت المصممة ريم عكرا Reem Acra قطعة مميزة باللون الأحمر يمكنك الإستعانة بها لإطلالة أنيقة في الصباح والمساء.
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قفاطين وجلابيات بيضاء الأبرز على منصات العروض
حظيت القفاطين والجلابيات البيضاء بحضور لافت على خشبات عروض أسبوعي نيويورك وميلانو، رصدنا تصاميم فائقة الأناقة لدى جيل ساندر Jil Sander ودولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، تلك الأخيرة أتى تصميمها بطول متوسط يصل بالكاد إلى منتصف الركبة، نسقيه خلال النهار مع حقيبة ظهر وحذاء سنيكرز أبيض لإطلالة عملية مريحة.
قفاطين وجلابيات ناعمة من أسبوع نيويورك
برعت أسماء كبيرة مثل في تقديم موديلات ناعمة من القفاطين والجلابيات، أعجبتنا العباية الزرقاء المزدانة بالريش النافر من عرض باميلا رولاند Pamella Roland، والقفاطين المصممة بألوان الحلوى البناتية من مجموعة المصممة اللبنانية ريم عكرا Reem Acra، يمكنك التأنق بها على مدار اليوم.
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