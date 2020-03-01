التدخين والسمنة.. 12 سببا لارتفاع ضغط الدم

الضغط المثالي هو "80/ 120" الذي يعطيه قياس ضغط الدم، ليوضح قوة تدفقه داخل الأوعية الدموية للإنسان.

مع تفاوت المؤشرات من الأقل أو الأعلى يدل ذلك على وجود مشكلة صحية.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، نقلًا عن موقع "ويب إم دي"، أن وصول ضغط الإنسان لمستويات عالية، يمثل خطورة على حياته، مشيرة إلى أن هذه الأمر يختلف من شخص إلى آخر، مشيرًا إلى أن الضغط المرتفع يؤدي مشاكل صحية للقلب والكلى، وأعضاء أخرى بجسم الإنسان.

وأورد الموقع معايير قياس الضغط وتشمل:

- الضغط لدى الأشخاص العاديين (80 / 120).

- الضغط المرتفع يكون فيه (أقل من 80/ 129).

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- ضغط مرتفع المرحلة الأولى: (89/ 139).

- ضغط مرتفع من الدرجة الثانية (أكثر من 90/ 140).

- عند يتجاوز الضغط (120/ 180)، فإن ذلك يمثل خطر كبير على أي شخص.

وأورد الموقع 12 سبب، من أبرز مسببات الضغط المرتفع:

وتشمل التدخين، والسمنة، وتراجع النشاط الرياضي، وتناول الأملاح بصورة كبيرة في أطعمة الحميات الغذائية.

ومن الأسباب أيضًا الإكثار في تناول الخمور، والإجهاد"، بحسب الموقع، الذي أوضح أن ارتفاع ضغط الدم، له علاقة بالتقدم في السن، إضافة إلى إمكانية نقله بالوراثة، إذا كان السجل الخاص بالعائلة يضم تاريخ مرضي للمعاناة من هذا المرض.