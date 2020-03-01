إنجي المقدم توجه رسالة للسقا في عيد ميلاده الـ47.. والفنان يعلق

"كل سنة وانت طيب يا صديقي العزيز، يارب ديمًا في صحة ونجاح"، هكذا هنأت الفنانة إنجي المقدم، الفنان أحمد السقا، بمناسبة عيد ميلاده الـ47، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت إنجي صورة جمعتها بالفنان وأرفقت تعليقًا عليها، "عيسى وصفية".
لقيت الصورة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 13 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي تفاعل معها الفنان معلقًا بعبارة باللغة الإنجليزية قائلًا:" بحبك يانوجه لأبعد الحدود".
والتقى الثنائي في عمليين فنيين، حيث كان أول عمل جمع بينهما هو مسلسل "ذهاب وعودة"، الذي عُرض في رمضان 2015، وكان من إخراج أحمد شفيق، وتأليف عصام يوسف.
وكان العمل الدرامي الثاني الذي جمع بين السقا وإنجي هو مسلسل "ولد الغلابة"، خلال عام 2019.
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