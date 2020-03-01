يحتوي مضادات الأكسدة.. فوائد زيت الزيتون في طهي الطعام

يعرف زيت الزيتون بفوائده الكثيرة، نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ورغم ذلك لا يوجد ما يؤكد أفضلية دخوله في الأكلات.

وأجرى علماء جامعة برشلونة البرتغالية، دراسة أظهرت أن زيت الزيتون يحتفظ بمستوى مضادات الأكسدة التي يحتويها حتى عند تعرضه للمعالجة الحرارية خلال عملية تحضير الطعام، وهذه النتائج مهمة للتوصيات المستقبلية بشأن الغذاء، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وقالت روزا لامويلا، مديرة معهد البحوث في مجال التغذية وسلامة المنتجات الغذائية (INSA-UB)، "لقد درس تأثير تحضير الطعام في البوليفينول الموجود في زيت الزيتون سابقا في ظروف المختبرات أو الصناعة، بعيدا عن الظروف الحقيقية في منازلنا".

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وأظهرت النتائج، أن الطهو بدرجة حرارة 120 درجة مئوية، خفضت نسبة البوليفينول بنسبة 40% ، وبنسبة 75% في درجة حرارة 170 درجة مئوية. كما أن الوقت اللازم لطهو الطعام أثر في الفينولات الفردية - هيدروكسي إيروسول، ولكن ليس في المحتوى الكلي للفينول، عمومًا يبقى مستوى مضادات الأكسدة ضمن المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي في مجال الصحة.

وأشار خوليان لوزانو من جانبه إلى أنه "بغض النظر عن انخفاض تركيز البوليفينولات أثناء المعالجة الحرارية، يبقى زيت الزيتون محتفظا بمستوى المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه يتمسك بخصائصه المضادة لأكسدة دقائق الكوليسترول الضار".

ويعتزم الباحثون دراسة تأثير استخدام زيت الزيتون في طهو مواد غذائية مثل اللحوم والبقوليات.