العصابة.. منى زكي تنشر صورة جديدة لأطفالها سليم ويونس: هتوحشوني

عادة ما تفضل الفنانة منى زكي، إبعاد حياتها الشخصية وصور أبنائها الثلاثة عن "السوشيال ميديا".

وعبر خاصية القصص المصورة "ستوري" لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت الفنانة منى زكي، صورة لطفليها "سليم ويونس".

لكن الصورة التي نشرتها "منى" لم تظهر وجه طفليها، معلقة عليها قائلة: "عصابتي"، موضحة أنها ستشتاق الأميرة "لي لي"، وهي ابنتها الكبرى.

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ويذكر أن منى زكي، تشارك حاليًا في تصوير مسلسلها الرمضاني 2020، الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، فكان من ضمن أسمائه المبدئية "تقاطع طرق"، ويشاركها في البطولة محمد فراج.

كما أن الفنانة منى زكي تنتظر عرض فيلمها "الصندوق الأسود"، وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري.