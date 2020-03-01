روبي في جلسة تصوير جديدة بفستان سواريه

شاركت الفنانة روبي، متابعيها بأحدث صورها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت الفنانة بفستان سواريه، بلون الكاشمير، جاء مكشوف من جهة الصدر، بموديل "الأوف شولدر" مُرصع بالخرز والفصوص من أعلى، كما اعتمدت الفنانة على الشعر الطويل الويفي، مع الأقراط الطويلة، والمكياج السموكي الداكن. Advertisements وتفاعل العديد من المتابعين مع إطلالة الفنانة، مشيدين بجمالها، وأناقتها. وكانت الفنانة، فاجأت متابعيها مؤخرًا بنيولوك جديد، ظهرت به خلال احتفالات الفلانتين، حيث ارتدت بنطلون جلد من اللون الأحمر، ووضعت باروكة بشعر أحمر، ما أظهرها بـ"لوك"، مختلف عما اعتاده الجمهور منها، وكتبت في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر "إنستجرام"، "عيد حب سعيد".

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