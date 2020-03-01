مجموعة سان لوران لخريف 2020.. سيطرة اللاتكس والأسلوب البرجوازي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم أنتوني فاكاريلو، المدير الإبداعي للعلامة الفرنسية سان لوران، مجموعته الجديدة لموسم خريف 2020 ضمن أسبوع الموضة في باريس، ولهذا الموسم استعان المصمم بقماش اللاتكس ليضع لمسته الخاصة على الاتجاه البرجوازي، وشهد العرض حضور العديد من النجوم أمثال الممثل الحائز على الأوسكار رامي مالك، والنجمة زوي كرافيتز وعارضة الأزياء هايلي بيبر.

وكانت بنطلونات الليغيغنز المصنوعة من اللاتكس اللامع هي الطبقة الأساسية الجديدة للقطعة الأيقونية للمنزل، وسترات البلايزر السوداء بياقة الصدر المزدوجة، حيث جاءت في مجموعة من الأنماط والظلال كالأزرق الملكي، والأحمر الناري، والأصفر، وطبعة كاروهات أمير ويلز وغيرها، إلى جانب تفاصيل جذابة كالأطواق المخملية والأزرار الذهبية.

وقدم أنتوني الأسلوب الكلاسيكي الجديد على شكل بلوزات اللاتكس المطوية منسقة مع تنانير قلم رصاص بسحاب خلفي، وربطات البو والياقات المكشكشة، بالإضافة للأصفاد المربوطة بأشرطة حريرية وكابات الريش التي أضفت عليها المزيد من الزينة العصرية.

وقال المصمم وراء الكواليس في إشارة إلى المجموعة إنها من وحي التسعينيات، وتضمنت أيضًا بلوزات البو وكعوبا بأربطة الكاحل بطبعة البولكا دوت، والتي يتوقع أن تجتاح منصة إنستغرام قريبا.

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وكانت هناك إطلالات لا تنسى في المجموعة، مثل فستان الهالتر من اللاتكس باللون الأسود اللامع بفتحات على الجانبين بربطة بو خلف الرقبة، وتوب بوستيير شفاف أسود منسق مع الليغينغز في ظل الأزرق الكهربائي، وإطلالة كايا جربر الجريئة المكونة من صدرية سوداء من اللاتكس اللامع منسقة مع تنورة قلم رصاص مطابقة، بحزام خصر عريض وسترة بلايزر من الكشمير في ظل الأصفر الخردلي، ووشاح عنق مطبع بالأصفر والأخضر، وزوج من أحذية البوت العالي حتى الركبة من قماش اللاتكس.

وعندما سُئل المصمم وراء الكواليس عما إذا كانت حركة #MeToo السائدة قد أثرت على عمله، قال فاكاريلو: "تتمتع سيدتي بقوة القيام بما تريد.. إنها غير خاضعة، وبعبارة أخرى إنها في القمة."

أما لوحة الألوان، فكانت غنية ومتنوعة سيطر عليها ظل الأسود إلى جانب ظلال الباستيل كالأزرق والوردي والرمادي، إلى جانب الألوان الصارخة كالأحمر والأصفر والبنفسجي والفوشيا.

اكتشفي معنا المزيد من الإطلالات من تشكيلة أزياء سان لوران لخريف 2020، وشاركينا رأيك بها.