الامارات | المنتج السعودي خالد منقاح: حليمة بولند ليست زوجتي

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج السعودي خالد منقاح: حليمة بولند ليست زوجتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الفنان والمنتج السعودي خالد منقاح ما رددته قنوات عدة حول ارتباطه بالإعلامية الكويتية حليمة بولند، مؤكداً أن ما بينهما هو مجرد عمل وليس أقل ولا أكثر على حد تعبيره.

وحل المنتج ضيفاً على برنامج «آت» على SBC السعودية. وقال رداً عن سؤال حول آخر أخبار حليمة بولند: «للأسف توجد كثير من القنوات قالت إنها زوجتي، وأريد أن أعالج الموضوع، حليمة صديقة، وما بيننا هو (بزنس وشغل بيننا لا أقل ولا أكثر)، وأحببت أن أوضح هذا لأنه أثّر عليّ على مستوى العائلة».

وأشار إلى أن عتابه لفنانين كبار وصلوا إلى درجة كبيرة من النجومية، يأتي من باب المحبة، لافتاً إلى أن أغلب من تصدروا الساحة الفنية حالياً كنجوم في الخليج والسعودية بدأوا معه أو عن طريقه، إذ إنه من مؤسسي «طاش ما طاش»، وغيره من الأعمال الشهيرة.

