6 استخدامات غير متوقعة لـ"منعم الأقمشة".. منها قتل الحشرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قد لا تعرف الكثيرات من ربات المنزل أن "منعم الأقمشة" يقضي على الحشرات، وينظف المقلاة المحروقة، ويعطر المفروشات والبياضات والأثاث المنجد.

هناك 6 استخدامات لا تتوقعها ربة المنزل لـ"منعم الأقمشة، ببعض الحيل المنزلية البسيطة، نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "Bright Side" الأمريكي.

1. تنظيف الأواني المحترقة

يكاد يكون من المستحيل غسل الأطباق المحروقة دون استخدام عوامل كيميائية خاصة، لكن يقترح بعض الأشخاص حلًا بسيطًا: حاول أن تضع بها ملعقة من منعم الأقمشة المذابة مع ماء دافئ، واتركه طوال الليل، سيكون الغسيل أسهل في الصباح.

2. غسل الأثاث الخشبي

تقترح مدونة التنظيف Lynsey Crombie الأمريكية، استخدام منعم الأقمشة لغسل الأسطح الخشبية لأنها ستزيل الأوساخ بلطف دون إتلاف السطح لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية قاسية، كما أنه سيترك رائحة جديدة في الغرفة.

Advertisements

3. إزالة الملصقات بكل سهولة

الغراء الذي يربط الملصق بالزجاج من الصعب للغاية دائمًا التخلص منه، لكن يمكن لـ"منعم الأقمشة" الذي تم تخفيفه بنسبة 50/50 بالماء أن يساعد في التخلص من الملصقات القديمة على نوافذ السيارات وغيرها من الأسطح الزجاجية.

4. التخلص من بقع الماء في الحمام

لا يمكنك التخلص من هذه البقع البيضاء المزعجة في الحمام عن طريق استخدام المياه فقط، عادة ما تتطلب عوامل كيميائية خاصة.

وكما اتضح، سيكون "منعم القماش" كافيًا، أضف نصف كوب منه إلى نصف كوب من الماء الدافئ ورشه على السطح، ثم نظفه باستخدام إسفنجة واتركه حتى يجف.

5. مُعطر للستائر

إذا كنت تحب معطرات الهواء ولكن لا تحب إنفاق الكثير من المال عليها، اصنعه بنفسك، أضف بعض من "منعم الملابس" على نصف ملعقة من صودا الخبز المخلوطة بالماء في زجاجة رذاذ، وبهذا الشكل، ستتمكن من أن تكون الستائر والبياضات والأثاث المنجد منعشاً.

6. القضاء على البعوض

يمكن أن يساعدك منعم الأقمشة أيضًا في قتل البعوض. إن مزجها مع صودا الخبز والماء، هو طارد للبعوض كما أنه لن يجعلك تسعل، مقارنة مع طارد الحشرات المشتراه من المتجر، وسوف تترك رائحة نظيفة منعشة.