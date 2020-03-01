"وفري فلوسك".. خطوات بسيطة لتصليح أعطال المطبخ الشائعة بنفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
تواجه النساء مشاكل شائعة عدّة في المطبخ، تتنوع بين أعطال الثلاجة أو الفرن أو أدوات المطبخ، والتي تضطر فيها إلى الاتصال بفني الصيانة لتصليحها.
لكن أغلب هذه الأعطال بسيطة، ويمكنك تصليحها بنفسك، دون الحاجة إلى انتظار عامل الصيانة ودفع المزيد من الأمول، كما أوضح موقع " thespruce".
تعطل الثلاجة أو الفريزر عن التبريد
إذا كانت ثلاجتك أو الفريزر، لا يبردان الطعام بشكل جيد، تأكدي أولا من الباب، إذا كان يغلق بشكل سليم أم لا، فقد يكون السبب في غلق الباب ليس إلا.
رائحة الثلاجة الكريهة
إذا وجدتي رائحة غريبة بشكل مفاجئ، ولم تعتادين عليها من قبل، تأكدي أولا أن الطعام لم يفسد، ثم تأكدي من درجة الحرارة الخاصة بالثلاجة أو الفريزر.
لوحة الميكروويف لا تتحرك
إذا كان القرص الدوار في الميكروويف لا تتحرك، قومي بتنظيفها أولا، وإذا استمرت نفس المشكلة، فهذا يعني أن القرص هالك، يجب عليكِ شراء أخر جديد.
تسريب المياه من الحنفية
إذا وجدتي الصنبور يسرب المياه، فتأكدي من تنظيف المرشح جيدًا، أو يمكنك تغيير جلدة الحنفية، أما إذا كانت المشكلة في الصرف الخاص بالحوض، فتأكدي أولًا أنه نظيف من الشوائب.
شفاط المطبخ لا ينظف
قد تكون المشكلة بسبب تراكم الشحوم فيجب عليكِ تنظيفها جيدًا، أو ربما الأزمة نفسها في المحرك الذي يمكنك استبداله بسهولة.
غسالة صحون لا تنظيف الأطباق
يوجد عدة أسباب لعدم تنظيف الغسالة للصحون، نظفي ذراع الرش والمرشح أولًا، وإذا استمرت المشكلة، قومي بتغيير المنظف الخاص بالغسالة.
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