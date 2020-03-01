8 أعراض جسدية تنذرك باقتراب الموت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تتنبأ بعض العلامات والأعراض الجسدية باقتراب الوفاة، وذلك نتيجة العديد من التغيرات التي تطرأ على الجسم، وتستدعي استشارة الطبيب المختص، ولا داعي للقلق لتشابه تلك العلامات مع أعراض لبعض الأمراض الأخرى. لقراءة المزيد عن: 8 علامات تنذرك باقتراب الموت.. اضغط هنــــا.

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