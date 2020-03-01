صاحبة مبادرة تعدد الزوجات للسيدات: "من حق الرجل.. ربنا يهديكم"

عادت منى أبو شنب، إلى إعادة طرح مبادرة تعدد الزوجات من جديد، مهاجمة كل سيدة انتقدت الفكرة وداعية لها بالهداية.

وشاركت "منى" عبر حسابها الشخصي، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "يا ناس تعدد الزوجات كان على مر العصور والأديان، والإسلام قنن فقط التعدد بأربع لذاكره الرجل وميراث الأبناء، وليس له مبررات أو شروط غير العدل فقط".

وتابعت: "من يحاسب الرجل المُعدد هو الله تبارك وتعالى مش الستات اللي قاعدة تقول مين هيعدل، اتقوا الله انتوا ايه مش خايفين من ربنا".

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وأضافت موجهة انتقادها للسيدات: "من حق الرجل التعدد بدون الرجوع لأي حد أو أخذ رأي حد، وليس للزوجة الحق في الاعتراض على شرع الله وليس لها رآي في زواج زوجها".

واختتمت حديثها قائلة: "الرجل معدد الزوجات شخص محترم قوي شجاع لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ربنا يهديكم".

منى أبو شنب.. هجوم مستمر على السيدات

ودومًا ما تثير صاحبة مبادرة التعدد، الجدل بسبب متصريحاتها المسيئة للمرأة، وهجومها عليها بشكل مستمر، وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، قد أعلن رفضه التام لتصريحات منى أبو شنب "المسيئة للمرأة المصرية" بعد ظهورها من قبل كضيفة ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع بقناة "الحدث"، وتحرك في شهر يناير من 2018، بتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد السيدة منى أبو شنب، وضد القناة التي أذاعت البرنامج، وضد مقدم البرنامج.