فيديو.. فتاة تداعب القرش دون أن تتعرض لأذى

تمكنت فتاة أمريكية من مداعبة قرش لأول مرة تحت الماء دون أن تتعرض لأذى، وذلك من خلال وضع يدها على فكه العلوي.

ووفقًا لـ "سبوتنك"، نشرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، مقطع فيديو، لفتاة تداعب القرش الببري، وتظهر الفتاة وهي تقف تحت تنتظر وصول القرش، بكل ثبات، بينما يتحرك القرش في اتجاهها، حتى يصل إلى مسافة قريبة جدا منها، فتقوم بوضع يدها اليمني على فكه العلوي، قبل أن يغادر.

والغريب أنه تم التقاط مجموعة أخرى من الأسماك في المكان، الذي توجد فيه تلك الفتاة، تحت الماء.

يذكر أن القرش الببري أو القرش النمر، كما يطلق عيه، هو أحد أنواع جنس القروش، الذي يوجد في مياه المناطق الاستوائية والمعتدلة وفي العديد من الأماكن متنوعة الحرارة، ويوجد أكثر انتشاره له في الجزر الواقعة في منتصف المحيط الهادئ.