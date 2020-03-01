صورة.. منة عرفة في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها بصورة جديدة، عبر خاصية "الاستوري" خلال حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة تعرض الفنانة الشابة، لوعكة صحية، حيث ظهرت وهي مستلقية على "سرير" بأحد المستشفيات، دون أن توضح تفاصيل عن حالتها الصحية.

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وكان منة عرفة أثارت الجدل مؤخرا حول طبيعة علاقتها، بالطبيب والـ "يوتيوبر" علي غزلان، فقد ظهرت في صور رومانسية على الثلوج، وأرسلت منة قبلات لعلي خلال حفل توقيع كتابه في معرض الكتاب الماضي، إضافة إلى ظهورهما المتكرر في مقاطع فيديو، وصور.