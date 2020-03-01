"الدكتور وصفهالي".. أحمد فلوكس يبحث عن "روقة بتاعة فيلم العار"

شارك الفنان أحمد فلوفكس، متابعيه عبر حساباته الشخصية، على موقعي التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، و"الإنستجرام"، بمنشور دون فيه: "محدش يعرف روقة بتاعة فيلم العار الاقي زيها فين، الدكتور وصفها ليا"، مُرفقًا ببعض الوجوه التعبيرية الساخرة.

وتفاعل العديد من المتابعون مع المنشور بشكل ساخر، معلقين: "مفيش زيها"، و"هتلاقيها في الأحلام".

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أحمد فلوكس يتعرض لوعكة صحية

وكان قد أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن تعرضه لوعكة صحية، ونشر صورة له على حسابه الشخصي على "إنستجرام"، أثناء تواجده في المستشفى، ووضعه "الكانيولا" في يديه.

وكتب "فلوكس": "تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت.. اللهم اصرف عنا الوبا، بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".

ومن جانبها، أكدت المخرجة يسر فلوكس، شقيقة الفنان تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى، موضحة أنه الآن بصحة جيدة وعاد لمنزله.

وصرحت "يسر"، لـ "هُن"، أن شقيقها شعر بإرهاق شديد وهبوط في الضغط، الأمر الذي تطلب نقله للمستشفى، وبالفعل أظهرت الفحوصات أنه بخير ولا يعاني من أي أمراض، وأن كل ما في الأمر هو الهبوط والإرهاق.