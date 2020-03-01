كايلى جينر شقراء فى نيولوك جديد لتتخلّى للمرة الأولى عن الباروكة

اعتادت وأفراد أسرتها جميعًا على إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى فى كل ظهور لهن، إنها نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كايلى جينر أخت كلوى وكورتنى وكيم كادرشيان وكيندال جينر، والتى استطاعت رغم عمرها الذى لا يتعدى الـ 23 عامًا أن تصنع لنفسها ثروة خاصة بها من خلال الكثير من المشاريع حتى أصبحت أصغر مليارديرة فى العالم.فى كثير من الأحيان تكشف كايلى جينر عن "لوك" جديد بلون شعر جرىء، إلا أنها رغم ذلك تحتفظ بشعرها الأسود الطبيعى وتلجأ لارتداء الشعر المستعار من أجل تغيير إطلالاتها بأشكال مختلفة، ولا تصبغ شعرها، ولكنها مؤخرًا يبدو أنها غيرت رأيها فى فكرة الاحتفاظ بكونها امرأة تمتلك شعر أسود طبيعي.

نشرت نجمة تليفزيون الواقع صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور Instagram يوم الخميس، تخلت خلالها عن "الباروكة" وظهرت بشعرها الأصلى، ولكن لم يكن لونه أسود كالمعتاد، حيث صبغت باللون البنى العسلى أو الكراميل، لتصبح بذلك امرأة شقراء، التقطت "جينر" تلك الصورة داخل طائرة خاصة، مع حقيبة هيرميس بيركين باللون الأرجواني.

وكانت "كايلي" قد نشرت منذ أسبوع صورة أخرى لنفسها وهى تقف أمام مرآة وهى تضع يدها على شعرها الأشقر الجديد، وكانت تعليقات المتابعين لها جيدة، حيث جمعت تلك الصورة أكثر من 10.6 مليون إعجاب، مما يوحى بأن هذا "النيولوك" هو الأفضل التى يجب أن تفكر "جينر" فى الالتزام به.يذكر أن كايلى جينر انفصلت مؤخرًا عن حبيبها ترافيس سكوت، وقد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها ستورمى من خلال إنشاء مدينة ملاهى لها.

Advertisements

وقد يهمك أيضًا: