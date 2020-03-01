في أواخر الشتاء.. 4 أنواع من الجواكيت تليق بكِ | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هيثم الشيخ

تبحث المرأة دائمًا على ارتداء الملابس التي تمنحها إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة.

وفي أواخر الشتاء، نقدم لكِ، 4 أنواع من الجواكيت التي تسمتر موضتها حتى فصل الربيع وتليق بكِ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

الجينز الكريمي

يتألق الجاكت الجينز باللون الكريمي ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تعكس تفرد أسلوبها.

ويغازل هذا الجاكت كل أنواع البشرة سواء الشقراء أو السمراء، ويستلهم هذا العام ملامح موضة الثمانينيات مثل الأكتاف العريضة والقصة الصندوقية والجيوب الخارجية على غرار ملابس العمال، وفق ما ذكرت مجلة "ELLE".

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت الجينز ذا اللون الكريمي يتناغم مع سروال أو تنورة جينز باللون الأزرق السماوي، كما أنه يبدو رائعا مع فستان يكتسي بالأبيض.

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ويزهو بالأخضر في الخريف

كما يزهو الجاكت الجينز بدرجات الأخضر بدلا من درجات الأزرق التقليدية. ويأتي بدرجات الأخضر والكاكي في إطار إطلالة العمال “Utility Look” ذات الطابع العملي والرائجة بقوة مؤخرا، كما أنه يأتي هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس “Oversized” ويزدان بالأهداب ليعكس جرأة المرأة وتفرد أسلوبها.

ويزدان بدرجات الأخضر يتناغم بصفة خاصة مع سروال جينز بنفس اللون أو سروال باجي يكتسي باللون البيج.

المبطن الطويل

كما يتربع الجاكت الطويل المبطن بالزغب على عرش الموضة النسائية، حيث أوضحت خبيرة الموضة الألمانية أندريا لاكيبيرج أن الجاكت المبطن بالزغب يأتي هذا الموسم بقصة طويلة تغطي الأرداف والسيقان للإحساس التام بالدفء، مشيرة إلى أنه يتألق هذا الشتاء بألوان زاهية كالأحمر والأخضر، بالإضافة إلى الألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض والأزرق والبني.

ونظرا لأن الجاكت الطويل المبطن بالزغب يمتاز بطابع "منتفخ"؛ لذا ينبغي تنسيقه مع سروال ضيق وحذاء ذي كعب عال، وذلك للحصول على إطلالة رشيقة وممشوقة.

والفرو أيضا

وأيضا يتربع الجاكت الفرو على عرش الموضة النسائية، ويطل هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس XXL ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

ويكتسي الجاكت الفرو بألوان هادئة كالبيج والأخضر الداكن، في حين تتألق بعض الموديلات بألوان زاهية كالأحمر البوردو. ويتناغم الجاكت الفرو بقصة XXL مع سروال جينز ذي قصة ضيقة وبوت الكاحل "أنكل بوت".