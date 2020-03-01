بعد تصدره تريند"جوجل".. تعرف على أعراض فيروس كورونا

حالة من الذعر والخوف تنتاب المواطنين في جميع أنحاء العالم، عقب نفشي فيروس كورونا المستجد في دول مختلفة غير الصين، وبحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإنه بمجرد إصابة شخص ما بفيروس كورونا، قد يستغرق الأمر ما بين يومين و 14 يومًا حتى يظهر له أي أعراض، لكنه قد يظل معديًا خلال هذا الوقت، ما جعله يتصدر محركات البحث "جوجل".

ويُقدم هُن أعراض فيروس"كورونا"، خلال السطور التالية.

أعراض فيروس كورونا

في حالة الإصابة بـ فيروس كورونا، تشمل العلامات والأعراض التي تشبه أعراض الإنفلونزا مايلي:

- سيلان الأنف

- السعال مصحوب ببلغم

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- التهاب الحلق

- الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)

- العطس

- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

- ضيق في التنفس

- إحمرار العينين