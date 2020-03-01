تحرش جماعي بفتاتين في السعودية.. وشرطة مكة تعلن تحديد هويتهم وضبطهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يقوم فيه مجموعة من الشباب السعوديين بـ التحرش بفتاتين خلال تواجدهما في مجمع تجاري بمحافظة جدة.

ومن جهته قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد الأسواق التجارية بمحافظة جدة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من تثبت علاقته بالجريمة".

ووفقًا لـ "سبوتنك" في حادثة سابقة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام فتاتين في العشرينيات من عمريهما بـ"مخالفة الذوق والآداب العامة" في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام فتاتين بمخالفة الذوق والآداب العامة، فقد تم تحديد هويتهما وضبطهما، مؤكدا أنهما "مواطنتان في العقد الثاني من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما"، وذلك حسب "واس".