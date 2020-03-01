الامارات | "الكورونا" تلقي بظلالها على عزاء والدة جورج وسوف

شكرا لقرائتكم خبر عن "الكورونا" تلقي بظلالها على عزاء والدة جورج وسوف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرضت أجواء الترقب والخوف من فيروس كورونا بظلالها على مراسم العزاء في والدة الفنان جورج وسوف، الملقب بـ"سلطان الطرب"، والذي أقيم أمس، حيث تصدر قاعة العزاء، لافتة كتب عليها: "عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا"، بحسب ما ظهر في صورة نشرها الإعلامي نيشان عبر حسابه على تويتر، وهو يجلس إلى جوار "أبو وديع" في العزاء.
كما توافد على العزاء العديد من الفنانين منهم راغب علامة ونانسي عجرم ووليد توفيق والإعلامية رابعة الزيات وغيرهم.
ورحلت والدة النجم الكبير، يوم الجمعة 21 فبراير الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ82 عامًا.
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