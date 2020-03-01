صور.. جولة داخل أكبر معرض للجواهر في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أقيم معرض "Tucson Gem, Mineral & Fossil Showcase"، الأكبر للجواهر في العالم، الذي يُعقد في شتاء كل عام، في ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة.

ويتوجه إلى المعرض كل عام نحو 65 ألف زائر، وذلك من أجل استكشاف مختلف القطع، وجمع الزوار لقطع لامعة جديدة من شأنها جعل حياتهم أكثر إشراقاً، وفق ما نقلت "سي بي سي" عربي.

ونظراً لوجود الآلاف من البائعين الذين يقومون بتركيب متاجرهم، ووجود أكثر من 50 عرض منفصل في أنحاء المدينة، يبدو هذا الحدث مثل مناسبة لبيع خليط متنوع من المنتجات، أكثر من كونه تجربة حصرية.

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ورغم أن الماس والأحجار الكريمة يحتلان مرتبة الشرف في الحدث، إلا أن ذلك لا يعني وجود نقص في المنتجات الغريبة والفريدة من نوعها، مثل جلود الحيوانات، والجماجم، وحتّى البط المطاطي.

وعلى مدار يوم واحد من معرض هذا العام، والذي استمر من 30 يناير إلى 14 فبراير، رأي المصور دانييل أرنولد قطعة جيود (geode) ضخمة قيمتها 70 ألف دولار "بحجم سيارة فولكس فاغن بيتل" حسب تعبيره.

كما أنه رأي عنزة صغيرة يقودها راعي بقر في أرجاء موقف السيارات، إضافةً إلى كميات كبيرة من قمصان مصبوغة بطريقة القماش المربوط.

وأشار أرنولد إلى أنه بينما يتم تجهيز عرض للجواهر في مركز الحدث، تتحول بقية المدينة إلى موقف سيارات مخصص من أجل اللقاء وتبادل الأغراض. وقال: "إنه مشهد شاعري لما بعد نهاية العالم، وهو مثل نسخة ممتعة جداً لنهاية العالم".