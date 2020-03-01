"الصحة" العالمية تكشف متى ينبغي استخدام كمامة للحماية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 5 قارات حول العالم ووصوله إلى نحو 50 دولة، بات ارتداء الكمامة مشهدا شائعًا في مختلف الدول.
وقدمت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها الخاص بمنطقة الشرق الأوسط في موقع "تويتر"، بعض النصائح بشأن ارتداء الكمامات.
وقالت الصحة العالمية إنه لا ينصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، وينصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كورونا.
وأضافت أنه على المرء ارتداء الكمامة أو القناع في حال كان يعاني من العطس والسعال.
وحتى تكون الكمامة فعّالة، يجب غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي.
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