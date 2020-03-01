أعراض الشفة الأرنبية.. الأسباب والعلاج

الشفة المشقوقة، والمعروفة أيضا بـ الشفة الأرنبية، والحنك المشقوق هي تشوهات في الوجه والفم تحدث مبكرًا في فترة الحمل، بينما يتطور نمو الطفل داخل الأم.

تنجم شدتها عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسجة في منطقة الفم أو الشفة، والأنسجة المتاحة لا تتجمع معًا بشكل صحيح، ويستعرض التقرير التالي كل ما تود معرفته عن الشفة الأرنبية بحسب "ويب مد".

أسباب الإصابة بالشفة الأرنبية

في معظم الحالات، يكون سبب الشفة المشقوقة والحنك المشقوق غير معروف. يعتقد معظم العلماء أن الشقوق ترجع إلى مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية. وتكون الفرصة أكبر في المواليد إذا كانت هناك مشكلة الشفة المشقوقة في الأخ أو الأهل أو الأقارب.

قد يكون هناك سبب آخر محتمل يتعلق بالدواء الذي قد تتناوله الأم أثناء حملها. بعض الأدوية قد تسبب الشفة المشقوقة والحنك المشقوق. من بينها: الأدوية المضادة للنوبات، مضادات الاختلاج، مضادات الاكتئاب، وأدوية حب الشباب التي تحتوي على أكوتاني، والميثوتريكسيت، وهو دواء يستخدم عادة لعلاج السرطان والتهاب المفاصل والصدفية.

قد تحدث كذلك نتيجة للتعرض للفيروسات أو المواد الكيميائية أثناء تطور الجنين في الرحم.

تشخيص الشفة الأرنبية

نظرًا لأن التشقق يؤدي إلى تغييرات جسدية واضحة جدًا، فمن السهل تشخيص الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق. يمكن أن تحدد الموجات فوق الصوتية قبل الولادة أحيانًا ما إذا كان هناك شق في طفل لم يولد بعد. إذا لم يتم اكتشاف الشق في الموجات فوق الصوتية قبل ولادة الطفل، فإن الفحص البدني للفم والأنف والحنك يؤكد وجود الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق بعد ولادة الطفل. في بعض الأحيان قد يتم إجراء اختبارات تشخيصية لتحديد أو استبعاد وجود تشوهات أخرى.

مشكلات طبية مرتبطة بالشفة الأرنبية

مشاكل الأكل

مع وجود انفصال أو فتح في الحنك، يمكن أن يمر الطعام والسوائل من الفم عبر الأنف. لحسن الحظ، تتوفر زجاجات وحلمات للأطفال مصممة خصيصًا للمساعدة في الحفاظ على تدفق السوائل للأسفل نحو المعدة، قد يحتاج الأطفال الذين يعانون من الحنك المشقوق إلى ارتداء الفم الصناعي لمساعدتهم على تناول الطعام بشكل صحيح والتأكد من أنهم يتلقون التغذية الكافية حتى يتم توفير العلاج الجراحي.

التهابات الأذن وفقدان السمع

الأطفال الذين يعانون من الفم المشقوق هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهابات الأذن لأنهم أكثر عرضة لتراكم السوائل في الأذن الوسطى. إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب التهابات الأذن فقدان السمع.

لمنع حدوث ذلك، يحتاج الأطفال الذين يعانون من الحنك المشقوق عادة إلى أنابيب خاصة موضوعة في طبلة الأذن للمساعدة في تصريف السوائل، ويجب فحص السمع مرة كل عام.

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مشاكل الكلام

الأطفال الذين يعانون من الشفة الأرنبية أو الفم المشقوق قد يواجهون أيضًا مشكلة في التحدث. أصوات هؤلاء الأطفال لا تسير على ما يرام، وقد يصعب فهم الكلام. ليس كل الأطفال يعانون من هذه المشاكل والجراحة قد تصلح هذه المشكلات للبعض بشكل كامل.

مشاكل الأسنان

الأطفال الذين يعانون من الشقوق أكثر عرضة لعدد أكبر من المتوسط ​​من التجاويف وغالبًا ما يكون لديهم أسنان مفقودة أو إضافية أو مشوهة أو نازحة تتطلب علاج الأسنان وتقويم الأسنان.

علاج الشفة الأرنبية

نظرًا لعدد المشكلات الصحية والطبية المرتبطة بالفم أو الشفة المشقوقة، يشارك فريق من الأطباء والمتخصصين الآخرين في رعاية هؤلاء الأطفال. يشتمل أعضاء فريق الشفة المشقوقة والحنك على:

جراح تجميل لتقييم وتنفيذ العمليات الجراحية اللازمة على الشفة أو الفم.

أخصائي أمراض الأذن والأنف والحنجرة لتقييم مشاكل السمع والنظر في خيارات علاج مشاكل السمع.

جراح لإعادة وضع أجزاء من الفك العلوي عند الحاجة، لتحسين الوظيفة والمظهر وإصلاح شق اللثة.

أخصائي تقويم الأسنان في تقويم الأسنان ووضعه، ولصنع أسنان اصطناعية وأدوات طب الأسنان لتحسين المظهر وتلبية المتطلبات الوظيفية للأكل والتحدث، والعناية بالأسنان الروتينية.

أخصائي أمراض النطق لتقييم مشاكل الكلام والتغذية.