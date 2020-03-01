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يعتبر الجزر من الخضار الغني بالعديد من الفوائد فهو مفيد لعلاج الكوليسترول الضار وكذلك النظر، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير سلطو الجزر الساخن للشيف غادة جميل.
مقادير سلطة الجزر الساخنة
مكعبات جزر
فصوص ثوم
كزبرة جافة
طماطم مبشورة
زيت زيتون
خل تفاح
زبدة
طريقة تحضير سلطة الجزر الساخنة
يشوح الثوم في زيت الزيتون
يضاف الجزر ويشوح
تضاف التوابل والكزبرة والملح وفلفل ويشوح
يضاف خل التفاح
يترك على النار حتى يذبل الجزر
تقدم ساخنة
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