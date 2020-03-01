والدة رامي رضوان لـ"هن": "سعيدة بتكريمه وفخورة بنجاحه المهني"

أعربت أماني حداد، عن سعادتها بتكريم نجلها الإعلامي رامي رضوان، عن دوره في دعم العمل الخيري، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للجنة الصورة العامة للروتاري، بأحد الفنادق الكبرى، الذي شاركت فيه بصحبة زوجها علاء رضوان.

والدة رامي رضوان: انضممت لـ"روتاري" منذ 10 سنوات

وقالت "حداد"، لـ"هن": "مبسوطة بتكريمه، وفخورة بنجاحه المهني اللي بيكبر يوم عن يوم"، مضيفة أنها عضوة بـ"روتاري" منذ ما يقرب من 10 أعوام، الذي يتميز بأعماله التنموية في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، فضلا عن توصيل مياه للقرى المحتاجة، والعديد من الأنشطة الخيرية، لافتة إلى أنها تتحدث مع نجلها دوما عن فعاليات المنطقة الروتارية.

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وشهدت الفعالية، كلمة لـ"رضوان" عن الصورة النمطية لـ"روتاري"، ودور الإعلام في دعم المنظمة، فضلا عن تكريمه لدعمه العمل الخيري.

وتضمن المؤتمر، تكريم عدد من الإعلاميين، لجهودهم المستمرة في دعم العمل الخيري، وساهموا في خدمة المجتمع.

وشارك في الفعالية، الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس شبكة قنوات DMC، والإعلامي رامي رضوان، وهاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، والإعلامي وائل الإبراشي، والمذيعة إنجي أنور، والإعلامي جورج قرداحي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والدكتور عمرو عبدالحكيم عامر، وعدد من الإعلاميين.