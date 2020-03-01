علماء يتوصلون لـ3 جينات مرتبطة بأمراض الرئة القاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

توصل فريق مشترك من العلماء البريطانيين في جامعتي "ليستر" و"نوتنغهام" إلى أجزاء من الحمض النووي بين الأشخاص الذين تعرضوا لخطر الإصابة بأمراض الرئة غير القابلة للشفاء، والمعروفة باسم "التليف الرئوي المجهول السبب" (IPF).

ويعد مرض "التليف الرئوي المجهول السبب" أحد أمراض الرئة المدمرة حيث تتراكم أنسجة ندبة في الرئتين، ويجعل هذا التندب من الصعب التنفس ليلقى المريض حتفه في غضون ثلاث سنوات من التشخيص.

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ويأتي ذلك في الوقت الذى يتم فيه تشخيص نحو 6 الاف شخص كل عام فى المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن هذا العدد يبدو في ارتفاع، فإنه لا توجد علاجات فعالة لـ "التليف الرئوي المجهول السبب" (IPF) والعلاجات الحالية يمكن تبطئ فقط من تطور المرض، وهذا يعني أن الفهم المُحسّن للأسباب التي تسبب IPF أمر حيوي في تطوير علاجات أكثر فعالية.

وقاد الدكتور ريتشارد ألن، الأستاذ في جامعة "ليستر" بالتعاون مع الدكتور جيسلى جنكينز ، الأستاذ في جامعة " توتنغهام" الدراسة التي تضمنت متعاونين من أكثر من 30 مؤسسة في ستة بلدان.

وقام العلماء بمقارنة الحمض النووي لأكثر من 4 آلاف شخص يعانون من "التليف الرئوي المجهول السبب" (IPF) ، ونحو 2000 شخص لا يعانون من هذا المرض.. وقد قاموا بالتحقيق في أكثر من 10 ملايين تغيير في الحمض النووي، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من "التليف الرئوي المجهول السبب" (IPF) كانوا أكثر عرضة للتغييرات في ثلاثة جينات لم تكن معروفة من قبل بالتسبب في هذا المرض. وتشير هذه الجينات إلى مسارات بيولوجية يمكن أن تكون أهدافًا محتملة لعقاقير جديدة.