طريقة عمل فطير في الحلة

يعتبر الفطير من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرين، وتكون مغطاة بحشوة ذات طعمة لاذعة حلوة أو مالحة. وإليك طريقة عمل الفطير في الحلة، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي. مقادير فطير فى الحلة 3 كوب دقيق ملعقة كبيرة سكر ملح ماء للعجن نصف عود سمنة قشطة بلدي جبنة بيضاء Advertisements عسل أسود طحينة طريقة تحضير فطير فى الحلة - يخلط الدقيق مع الملح والسمنة والسكر والبيض - ثم يضاف الماء تدريجيا حتى الحصول على قوام العجينة المتماسكة - تفرد العجينة على شكل دوائر بعد إضافة القشطة - في حلة، توضع طبقة من الفطيرة - ثم طبقة من الحشوة المفضلة - ثم طبقة من الفطيرة - وتكرر الخطوة 5 مرات - ثم تغطى الحلة وتترك على النار حتى تمام الطهي

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