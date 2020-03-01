أصيبت بمرض غريب في الوجه.. فريدة سيف النصر تتحدث عن الحجاب والأدوار الجريئة

"أنا أصلًا بتحمل لكن مش قادرة.. ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق إنذار صحيت بأصوت نص الليل، ودي رابع مرة يحصل لي حاجه غريبة في وشي، وأكون بشتغل يعني مش وقته استغفر الله.. أحسن من غيرنا، سامحني والنبي اللهم لا اعتراض"... بهذه الكلمات أعلنت الفنانة، فريدة سيف النصر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعرضها لوعكة صحية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، قائلة: "ممكن تدعو لي من قلبكم بجد أول مرة أبكي زي الأطفال".

وسردت "سيف النصر" خلال المنشور طبيعة مرضها، إذ وصفته بإنه غريب حتى إن طبيبها لم يصل لتشخيصه، قائلة: "الدكتور نفسه بيسأل فيه إيه؟ هو أنا اللي هعرف يا دكتور".

ومؤخرًا استطاعت الفنانة فريدة سيف النصر، خطف الأنظار، بل وتصدر محركات البحث، عقب الظهور مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم"، بنهاية 2019، للحديث عن غيابها عن الساحة الفنية، وأسباب ارتداء الحجاب ونزعه.

ويرصد "هُن"، أبرز تصريحات الفنانة في آخر حواراتها قبل عودتها للفن مجددًا وإعلان مرضها.

وفاة أخيها سبب ارتدائها الحجاب

رغم ظهورها بشعر مستعار حينها، إلا أنها تحدثت خلال لقاءها الإعلامي عن كواليس ارتدائها للحجاب، حيث ذكرت فريدة سيف النصر، أنه كان بعد وفاة شقيقها عن عمر 21 عامًا، مؤكدة أن مشهد الوفاة، هو الأول الذي تراه في حياتها، وعادت إلى منزلها بعد وفاة أخيها في حالة انهيار، ولذلك قامت بارتداء الحجاب بعدها على الفور.

مؤكدة: "اقتنعت بمقولة نتلف بالحجاب قبل ما نتلف في الكفن".

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فريدة: لم أجر عمليات تجميل

أكدت فريدة، إنها لم تُجرِ أي عملية تجميل طوال حياتها، حيث قالت "مفيش أحلى من ريشة ربنا، وهيصنع صورة تحفة، ولا يجب محاربة التطور الطبيعي للحياة"، وذلك خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، "ON E".

لم أقدم أدور إغراء.. وبقول عيب للي يعاكسني

أكدت الفنانة أنها لم تقدم أدوار إغراء في تاريخها الفني، قائلة: "أنا معنديش قبلات ولا مشاهد فراش ومقدرش أصلا عشان أهلي وجوزي".

وأوضحت حينها أن الفنانة الراحلة هند رستم هي من رشحتها لأدوار الإغراء، قائلة: "دي مش مشكلتي والشكل ده خلقة ربنا".

وعن تعرضها للمعاكسات، قالت: "اللي بيعاكسني بقوله عيب أنا ماما ومتقولش موزة أنا ماما وبحبهم ومبكرهش حد"، مبدية تصالحا مع نفسها وسنها وأن لديها حفيدتين، مضيفة: "كله رايح ومروح".

فريدة سيف النصر تتعرض لوعكة صحية: "حاجة غريبة بتحصلي لرابع مرة"