آخرها عزاء مبارك.. مناسبات ظهر فيها عمرو دياب ودينا الشربيني

أصبح الفنان عمرو دياب، لا يفوت مناسبة عامة، إلا وظهر فيها مع الفنانة دينا الشربيني، وآخرها ظهورهما في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو الظهور الذي أثار ضجة مؤخرا، فكان الثنائي من أبرز المعزين، وتلك ليست المناسبة الأولى فقد سبقها عدة مناسبات ظهرا فيها سويا.

عزاء مبارك

دخل عمرو دياب إلى العزاء ممسكا بيدها، مرتديا بدلة سوداء كلاسيكية وكرافت أسود كلاسيك، فيما ارتدت دينا الشربيني بليزر أسود كلاسيك، مع بلوزة من اللون الأسود، وظهرت بدون مكياج، وتسريحة شعر بسيطة منسدلة.

والفنان عمرو دياب قليل الظهور في تلك المناسبات، فأثار ظهوره مع دينا الشربيني للعزاء ضجة كبيرة.

الاحتفال بالفلانتين

عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وثق الفنان عمرو دياب ظهوره في موعد رومانسي مع الفنانة دينا الشربيني، خلال الفلانتين، وارتدي الثنائي ملابس بسيطة، وظهرا أثناء تناولهما الطعام في أحد المطاعم.

وكتب عمرو دياب، في تعليقه على الصورة "عيد حب سعيد"، وبدورها نشرت دينا الشربيني نفس الصورة لهما، وهو ما يعتبر بشكل صريح إعلانا عن قصة حبهما.

فريق العمل

توثق تلك الجملة أول ظهور علني جمع الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، قبل عدة سنوات، فقد كان مقررا أن يشاركا في عمل فني وهو فيلم في عام 2018، ولكنه لم يظهر أبدا للنور، ووثق عمرو دياب أيام عمله مع دينا الشربيني بصورة مع عدد من الفنانين، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليها "فريق العمل"، وأصبحت هذه الجملة فيما بعد تعبر عن الارتباط.

الاحتفال بعيد الميلاد

فيديوهات وصور وثقت مفاجآت بين الثنائي في أعياد ميلادهما، تارة تفاجئ دينا الشربيني عمرو دياب بعيد ميلاده، وتارة أخرى يفاجئها هو، وانتشرت تلك الفيديوهات على نطاق واسع بين جمهور ومحبي عمرو دياب ودينا الشربيني.

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تاتو كل حياتي

ظهور دينا الشربيني، بـ "تاتو" "كل حياتي"، كان بمثابة إعلان منها أنه تجمعها علاقة عاطفية بالهضبة عمرو دياب، وذلك رغم أن التاتو لا يعد ظهورا عاما بين الثنائي.

رسمت "الشربيني"، "تاتو" يحمل اسم ألبوم عمرو دياب الأخير "كل حياتي"، على ظهرها، وكان واضحا خلال أحد المهرجانات التي أقيمت في صيف 2018، وتعمدت دينا الشربيني إظهاره للكاميرات.

فرح محمد إمام

ظهر الفنان عمرو دياب بملابس كاجوال وسلسلة محتضا دينا الشربيني في فرح النجم محمد إمام، والتقطت عدسات الكاميرات لهما صورا سويا، مع نجوم الفن.

إعلان شركة اتصالات

في رمضان 2019، ظهرت دينا الشربيني، في مشهدين خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات مع عمرو دياب، وفي البوستر الرسمي للإعلان ظهرت دينا بجانب عمرو.

حفلات عمرو دياب

تكرر ظهور الفنانة دينا الشربيني مع عمرو دياب، في حفلاته، سواء التي تقام في مصر، في الساحل الشمالي والتجمع، وحفلات الجامعات، أو تلك التي يحيها عمرو دياب، في الدول العربية والأوروبية، ووثق الفيديو والصور هذا الظهور المتكرر.