تفاصيل عروض اليوم الرابع من أسبوع باريس للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:40 صباحاً - وصل أسبوع باريس للموضة إلى يومه الرابع، ومازلنا حتى الآن نتابع أجمل المجموعات وأكثر التصاميم جمالاً وتميزاً، وقد تميزت عروض هذا اليوم بأنها كانت غنية من الناحية الإبداعية فيها الكثير من التفاصيل المبتكرة، كما وأننا رصدنا فيها العديد من صيحات الموضة الجديدة واللافتة ابتداءً من عرض دار لويفي Loewe ومن ثم عروض كل من سيلين Celine، بالمان Balmain، ورالف أند روسو Ralph&Russo، وإلى جانب الأزياء أيضاً شاهدنا تشكيلة كبيرة من الإكسسوارات المميزة من أحذية وحقائب يد ومجوهرات وقبعات ونظارات شمسية وغيرها وإليك التفاصيل.



مجموعة لويفي لموسم خريف وشتاء 2020-2021:

مجموعة لويفي لموسم خريف وشتاء 2020-2021

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في الساعة التاسعة والنصف صباحاً تجمعنا في مقر الأونيسكو UNESCO في باريس لمتابعة عرض مجموعة دار لويفي Loewe من تصميم المدير الابداعي Jonathan Anderson ، وقد كانت المجموعة رائعة ومتكاملة من ناحية الشكل والمضمون وقد امتزج فيها الجانب الفني الإبداعي مع الجانب العملي والعصري الذي يتناسب مع احتياجات وتطلعات النساء في عصرنا الحالي ولاسيما الباحثات عن التميز.

وتمحورت المجموعة بشكل أساسي حول التلاعب في الموضة والعودة للماضي لتقديم تصاميم ذات طابع مستقبلي، كما أنها كانت مزيجًا بين التقشف والنمط المترف والطابع الملكي مع الطابع البسيط، الأحجام كانت كبيرة ومؤثرة على الفساتين والقمصان والسراويل والتي كثيراً ما تجمعت عند منطقة الخصر لتخلق توازنًا في الشكل، وكذلك كان هنالك تركيز على الأكمام التي جاءت منفوخة والأكتاف التي كانت بارزة. وقد تنوعت الأقمشة بين الجاكار والبروكار والحرير والقطن ولفتتنا الطبعات المذهبة التي أضافت لمسات فخمة وعصرية. وكذلك الإكسسوارات المميزة التي ترافقت مع المجموعة.



مجموعة بالمان لموسم خريف وشتاء 2020-2021:

مجموعة بالمان لموسم خريف وشتاء 2020-2021

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أيضاً من المجموعات المميزة التي تابعنا أمس كانت بالمان Balmain وبرأي أنها من الأجمل بالنسبة للدار حتى اليوم، حيث إنها بدت غنية ومتنوعة فيها الكثير من الأفكار والأنماط الجديدة التي مرة أخرى امتزج فيها الفن مع الموضة ولاسيما القطع التي بدت على منصة العرض، وكأنها منحوتات ومعروضات في أحد المتاحف.

كان هنالك تركيز على المرأة وعلى إبراز قوتها من نواحٍ متعددة، وكذلك اجتمع النمط الأنثوي الجذاب مع النمط الصلب والمتمرد، ومثل العادة كان هنالك عودة لحقبة الثمانينيات التي تعتبر من الفترات المفضلة بالنسبة لأوليفيه روستينغ Olivier Rousteing المدير الإبداعي للدار ليستوحي منها.

لوحة الألوان كانت متنوعة بشكل كبير ولفتتنا بشكل خاص الطبعات والزخرفات الملونة على الأقمشة، وكذلك لفتنا المزيج بين الأزياء الكاجوال والأزياء الرسمية الفاخرة.

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مجموعة سيلين ورالف أند روسو لموسم خريف وشتاء 2020-2021:

مجموعة سيلين لموسم خريف وشتاء 2020-2021

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مجموعة دار سيلين Celine مثل العادة كانت عودة لحقيبة السبعينات المفضلة بالنسبة للمدير الإبداعي للدار هادي سليمان Hedi Slimane وقد استوحى الكثير من عناصر المجموعة من تلك الحقبة وقدمها بطريقة جمعت بين النمط البوهيمي وأسلوب الروك أند رول والنمط الفاخر وقد لفتتنا الفساتين الميتلك، والمعاطف والكاب ذات التصاميم الأنيقة، وفساتين السهرة الناعمة التي رصدناها في نهاية المجموعة.

مجموعة رالف أند روسو لموسم خريف وشتاء 2020-2021



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أما مجموعة رالف أند روسو Ralph&Russo فقد كانت مزيجًا من عدد من الأفكار حيث لاحظنا فيها الأفكار المستوحاة من الحضارة الآسيوية، كما من النمط العسكري ولاسيما مع النقشات المموهة والتي وكما هو واضح ستكون من صيحات الموضة الأكثر رواجاً لهذا الموسم، وكذلك من الرياضات الشتوية وبشكل خاص التزلج وكل ذلك تم تقديمه بقالب أنثوي فخم وأنيق، وقد كان لنقشتي الكارو والورود أيضاً حضورٌ بارزٌ على منصة العرض.



مجموعات مميزة وأفكار عصرية إبداعية تابعناها على منصات عروض اليوم الرابع من أسبوع باريس للموضة للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020-2021.