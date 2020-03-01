في حلقتها الأولى ببرنامج "أمي ولا مراتي"، المذاع على شاشة "dmc"، رتبت الفنانة نشوى مصطفى 3 مسابقات بين رجل وزوجته ووالدته، لمعرفة أيهما تعرفه أكثر. وبدأت البرنامج بمسابقة "مين بيفهمك أكثر"، وفيه سألت الزوجة سوزي عمار والأم ناريمان المهدي، عن الزوج والابن محمد أبو النجا، الذي يعمل مدربا لكمال الأجسام لتكتشف أيهما تعرفه أكثر. ثم مسابقة "مين بيعرفك أكتر"، حيث قامت "نشوى" بسؤال الزوج والأم عن أطعمة ومشوربات وأكثر الأشياء التي يحبها ويكرهها لمعرفة أيهما يعرفه أكثر. Advertisements ثم مسابقة بين الأم والزوجة لعمل وجبة "مسقعة" وإطعامها لـ "أبو النجا" ومعرفة هل سيميز أيهما لأمه وأيهما لزوجته أم لا.

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كانت هذه تفاصيل خبر في أولى حلقات "أمي ولا مراتي".. نشوى مصطفى تشعل الصراع بـ3 مسابقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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