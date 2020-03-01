طريقة عمل محشي اللفت

المحشي من أكثر الأكلات التي تضفي الدفء في ليالي الشتاء الباردة، ويمكنك تقديمه لأسرتك بطريقة جديدة ومبتكرة، عن طريق تحضيره باللفت، ويقدم لك موقع "هن" طريقة عمله بسهولة. المقادير كيلو لفت متوسط. 1/2 كوب أرز مصري. 1/4 كيلو لحم مفروم. الملح وفلفل أسود. (حسب الرغبة) 1/2 ملعقة صغيرة قرفة. كوب زيت. 3 أكواب من الماء. 6 فصوص ثوم مفروم مع الملح. ملعقة كبيرة من السكر أو العسل أو دبس الرمان. Advertisements طريقة التحضير يغسل اللفت جيداً، ويقورمع ترك القليلِ من اللب في الداخل. يغسل الأرز جيداً، ثم يصفى ويوضع في طبقٍ عميقٍ. يضاف اللحم المفروم والملح والفلفل والقرفة، ويقلب الخليط جيداً. يحشى اللفت بخليط الأرز مع ترك القليل من المساحة داخل كل حبةٍ حتى ينضج الأرز جيداً. يسخن الزيت في مقلاةٍ عميقةٍ ويقلى اللفت المحشو حتى يصبح ذهبياً من الخارج. يخلط الماء مع الملح والفلفل والثوم ويحرك جيداً. يصب الخليط فوق اللفت ويرفع على حرارةٍ متوسطةٍ حتى يغلي. تخفض الحرارة ويترك يغلي لنصفِ ساعة. يضاف الماء حسب الحاجة، ثم يقدم بعد أن ينضج.

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