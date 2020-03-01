بعد حديث شيرين رضا عن ابنته نور.. عمرو دياب أبو البنات "أغاني ورحلات وأمنيات سعيدة"

"متقوليش أنا نور عمرو دياب، وممكن أعمل اللي أنا عايزاه، لا لا مفيش حاجة اسمها كده، بنتي لازم تشتغل ولازم تاخد بالها من نفسها، وتعمل كذا حاجة".. هكذا تحدثت الفنانة شيرين رضا عن ابنتها نور، وعلاقتها الطيبة بأبيها الفنان عمرو الدياب، وصداقتها به، التي لم تتأثر على مر السنين رغم وقوع الطلاق بينهما، وذلك خلال استضافتها عبر برنامج "عرب وود".

الأمر الذي جعل اسم الفنانة يتصدر مُحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تحدثت عن عمرو دياب "الأب"، وليس الفنان العالمي، الذي يتحدث عنه تاريخه ونجاحاته الفنية.

ويرتبط الفنان عمرو دياب بأولاده، خاصة الفتيات بعلاقة خاصة للغاية، شهدت الكثير من النجاحات، والأعمال الفنية، التي تشاركا فيها، أو حتى وجهها الفنان لهما، من رصيده الغنائي، فضلًا عن حديثه عنهما بكلمات طوت الكثير من مشاعر الحب والأبوة.

كانت بدايتها حديثه عن ابنته نور، الابنة الأكبر له منذ أكثر من 25 عامًا، وأخرها التعاون الأول بينه وبين ابنته الصغرى جنا، من خلال أغنية "جميلة وبس"، التي طُرحت بأحدث ألبوماته "سهران".

ويرصد التقرير التالي.. عمرو دياب الأب مع بناته.

اتمنى لـ "نور" متشوفش اللي أنا شوفته

في حديث سابق للفنان، وعقب انفصاله عن زوجته الأولى، الفنانة شيرين رضا، تحدث الهضبة عن ابنته نور، التي كانت تبلغ حينها عاملن ونصف، قائلًا: "بنتي نور هي اللي طلعت بيها من كل حاجة حصلت، وأتمنى لها أن تعيش في جو مليء بالحب والخير والسلام، من غير توتر أو عصبية، ومتعيش أو تشوف اللي أنا شوفته أو عيشته، وأنها تعيش في جو أسري رغم ما حدث".

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وفي يناير 1996، قدم الفنان لابنته أغنيته الشهيرة التي حملت أسمها "حبيبي يا نور العين"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا حينها.

وكانت الفنانة شيرين رضا، أكدت في حديث سابق من قبل يعود لـ 2017، لبرنامج "هنا العاصمة"، أن ابنتهما نور، تبلغ من العُمر 27 عاما، أي إنها حاليا وصلت لعامها الثلاثون.

أغنية حملت اسم كنزي

"يا كنزي وكل ما ليا حبيب قلبى ونور عينى.. جمال الدنيا في عينيا".. الأغنية الشهيرة التي أطلقها الهضبة في عام 2003، ضمن ألبوم "علم قلبي"، التى قدمها إلى ابنته كنزى، من زوجته الثانية زينة عاشور، كان لها صدى واسعًا، حتى إن بات الأسم ينتشر بسرعة كبيرة بين الأطفال الجُدد.

فيديو لأبناءه الثلاث

في العام الماضي، شارك الفنان عبر الإنستجرام، بمقطع فيديو لابناءه الثلاث "كنزي وجنا، وعبدالله"، أظهر العديد من اللقطات، وصور من رحلات قديمة جمعتهم سويًا، في وقت سابق، كنوع من إحياء الذكريات معهم.

عمل مشترك مع جنا

كانت المفاجأة التي حضرها "الهضبة" لجمهوره، هي التعاون الأول بينه وبين ابنته الصغرى جنا، من خلال أغنية "جميلة وبس"، التي جاءت ضمن ألبومه الأخير، إذ قدمت "جنا"، مقطع باللغة الإنجليزية في الأغنية، التي اشتركت فيها أيضًا من خلال ألحانها، إذ تعاونت مع الملحن بلال سرور، في تقديمها.

وتميزت "جنا" عبر حسابها على "إنستجرام"، بنشر مقاطع فيديو لها أثناء غنائها باللغة الإنجليزية، وعزفها على البيانو، المواهب الفنية التي تمتعت بها ابنة الهضبة، التي تسير على خطوات والدها، حتى وإن اختلفت في لغة الغناء.