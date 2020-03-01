بعد تصدرها التريند.. شيرين وجدي أحيت زفاف ابنتها وابنة زوجها الثاني بنفس الأغنية

"لو بينا إيه إيه بعدك حبيبي ما أقدر يوم عليه".. بكلمات أغنيتها الشهيرة، أحيت المطربة شيرين وجدي، أمس، حفل زفاف ابنتها نهلة مدحت شلبي، الذي أُقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور ضخم لرجال الرياضة والفن والإعلام.

لتتصدر على الفور، الفنانة الغائبة عن الساحة الغنائية، محركات البحث على الإنترنت، بعدما ظهرت أمس، وهي تغني وتحيي حفل زفاف ابنتها الكُبرى، فضلًا عن تألقها بفستان أحمر لامع منفوش قليلًا بموديل "الأوف شولدر" المميز، مع مكياج مناسب للحدث، وتسريحة شعر ويفي بسيطة.

وكانت الفنانة أدت نفس الأغنية، خلال حفل زفاف ابنة زوجها الثاني، عهد إيهاب طلعت، وسط تفاعل كبير أيضًا من الموجودين.

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وعلقت حينها خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة: "كان فرح عهد بنت إيهاب من زوجته الأولى، بحضور بنتي، وكنت مبسوطة جدًا لأني بحبها".

زفاف ابنة شيرين وجدي

وكانت سحر نوح، ابنة الفنان الراحل محمد نوح قد نشرت صورا من حفلة زفاف نهلة ابنة زوجها مدحت شلبي الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحضر حفل الزفاف عدد من كبار الشخصيات العامة، ونهلة العروس هي ابنة الفنانة شيرين وجدي والإعلامي مدحت شلبي.