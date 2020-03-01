بيت نوبي ومجسمات بالفوم في قلب السعودية.. سمر: نقلت قلب مصر للمملكة

خرجت سمر عبد الرحمن المصرية المقيمة بالمملكة العربية السعودية، عن المألوف، ونفذت تصميمات من الفوم في حفلات الجامعة التي كانت بدايتها، مرورا لمطعم شهير بالسعودية، في حالة محاكاة للريف المصري في قلب المملكة السعودية، التصيميمات تنوعت ما بين الريف وبيوت النوبة بألوانها الزاهية. واقترحت سمر الفكرة على صاحب المطعم الذي انبهر جدا بالفكرة واعتبرها شيئا مختلفا أن الريف والنوبة روح مصر تصبح مجسمات داخل السعودية. بدأت سمر في التصاميم من البيت الريفي وبرج الحمام والحيوانات من أوز وماعز بالإضافة لمجسم الفلاحة التي تعتبره من الأشياء التي لاقت إعجاب الجميع وكلها بتصميمات مصنوعة من الفوم. Advertisements وصممت البيت النوبي بألوان النوبة المبهجة وتصميمها المميز، بالإضافة للتماسيح والسيدة النوبية بالجرجار النوبي. وقالت سمر لـ "هن": "بكار كان شيء أساسي في تصميم البيت النوبي ومن أهم التصميمات". وأضافت: "بحب التصميمات جدا، بداية من الشخصيات الشهيرة مثل فطوطة وبوجي وطمطم، مرورا بصفاء أبو السعود وعادل إمام وإسعاد يونس". وتابعت: "بكون سعيدة جدا وأنا بصمم للمناسبات للعيد والمولد النبوي والكريسماس، وأتمنى مشروعي يكبر ويبقى عالمي وليس عربيا فقط".

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