إنستجرام النجمات: كارمن سليمان تتألق بالأبيض.. وأحلام بالمخمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يشارك عدد كبير من النجوم والنجمات متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- أحلام:

ظهرت أحلام مرتدية قفطان مغربي مخملي باللون الأخضر، مُطرز ومُزين بالنقوشات، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل على كتفيها، وارتدت سلسلة طويلة باللون الذهبي بها صورة لزوجها، وإسورة بنفس اللون.

- نانسي عجرم:

شاركت نانسي عجرم متابعيها بمجموعة صور لها من برنامج المسابقات The voice kids، إذ ظهرت بإطلالة كاجوال، مكونة من جاكيت قصير باللون الأسود، وتيشرت باللون الأبيض، ونسقت مع الإطلالة بنطلون جينز هاي وسط، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

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- كارمن سليمان:

تألقت كارمن سليمان بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت جمبسوت باللون الأبيض، وحذاء رياضي بنفس اللون، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، واعتمدت على ألوان النيود في المكياج.

- ناهد السباعي

ظهرت ناهد السباعي بمجموعة صور برفقة والدتها، إذ ارتدت فستانًا كاروهات قصير، ونسقت مع الإطلالة حذاء رياضي باللون الأبيض، وحقيبة كروس باللون التركواز، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدلل.

- منة فضالي:

ظهرت منة فضالي بلوك كاجوال، إذ ارتدت تيشرت باللون الأصفر، وبنطلون جينز "هاي سط"، ونسقت مع الطلالة حزام رفيع باللون الأسود، أبرز رشاقة خصرها، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.