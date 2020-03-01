"كفاية مضادات حيوية".. دورات توعية تستهدف أولياء الأمور في المدارس

دورات توعوية داخل المدارس، لتقديم الوعي لأولياء الأمور بخطورة تناول المضادات الحيوية بعشوائية، وهو ما قامت به مدرسة كوم أبو حجر، بمحافظة أسيوط كذلك التعرف على أضرار تسوس الأسنان، من أجل مساعدة أبنائهم على الحفاظ على صحتهم.

تتعاون سامية لطفى، مديرة المدرسة، مع بعض الأطباء فى تخصصات الأسنان والجلدية والمناعة، وعلى مدار أكثر من أسبوع تنظم ورشتين لتدريب أولياء الأمور، حتى يستفيدوا من نصائح الأطباء: "السلامة الصحية هى اللي بتبدأ من البيت الأول يعنى الأم والأب لازم يكونوا على وعي كامل بصحة ولادهم فى النظافة الشخصية بره وجوه البيت عشان عدوى الأمراض".

ومن أهم النقاط التى يركز عليها الأطباء عدم تناول المضادات الحيوية بكثرة: "للأسف ثقافة الاستسهال فى استخدام المضاد الحيوى لأي تعب دى بقت منتشرة فى بيوت كتير جداً وده غلط ونتايجه وحشة على صحتهم". يتم تقديم الورش بالمدرسة، صباحا، خلال اليوم الدراسى، وتقدم نظريا بشرح بعض التفاصيل والمعلومات الطبية عن مكونات جسم الإنسان ومدى تأثرها بالأدوية الخاطئة أو البكتيريا التى تصيب المناعة والجلد.

ووجدت هذه الورش استحسانا وقبولا من كثير من أولياء الأمور، الذين سارعوا بحضورها، وتفاعلوا معها، من خلال مناقشة الأطباء عن بعض الأمراض التى تصيب أبناءهم: "الأولاد نفسهم تفكيرهم اتغير واتحسنت صحتهم، لأن أولياء الأمور بيطبقوا كل اللى استفادوا منه فى الورش مع ولادهم فى البيت"، وتهتم المدرسة بتنظيم ورش طبية وتثقيفية أخرى مع أولياء الأمور.