"مش هنبوس".. رضوى الشربيني تكافح فيروس كورونا بطريقتها

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على انتشار فيروس كورونا، المُتفشي في الصين، والمنتشر في العديد من البلدان الأوروبية والعربية، حتى بات المُسبب الرئيسي للذعر لسكان العالم.
وغردت "الشربيني" عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "شعارنا الجديد، مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هناك لجنة وزارية برئاسته تجتمع أسبوعياً لمتابعة الإجراءات المتبعة في مصر، وأن هناك مستشفى محددا بالاسم في كل محافظة، بها 522 سرير عناية مركزة للتعامل مع أي إصابات حال ظهورها.
وقال رئيس الوزراء على هامش تفقده إجراءات الحجر الصحي في مطار الغردقة الدولي اليوم، إن مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات احترازية والحجر الصحي في المطارات، وإن قضية كورونا "عالمية"، ومصر لديها خطة للتعامل مع الفيروس وفق الإجراءات العالمية، أولها التحركات الاحترازية والتأمين، وهو ما ينُفذ حالياً.
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