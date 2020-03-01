الامارات | غوته «مدعوٌّ» إلى معرض أبوظبي للكتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن غوته «مدعوٌّ» إلى معرض أبوظبي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن اختياره الأديب الألماني «يوهان فولفغانغ فون غوته» شخصية المعرض المحورية للدورة الـ30، التي تُقام خلال الفترة من 15 ولغاية 21 أبريل 2020، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك تقديراً لمسيرته الأدبية والثقافية وأثره في الحياة الشعرية والفلسفية.

ويستضيف جناح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في هذه الدورة ركناً سمعياً بصرياً تفاعلياً يسلط الضوء على أبرز مراحل حياة غوته ومآثره الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والمحاضرات التي تتناول الأبعاد الثقافية والفكرية لشخصية الأديب الألماني الشهير.

ويحرص المعرض في كل دورة على تكريم الشخصيات والرموز الثقافية والفكرية في العالم، والاحتفاء بإنجازاتهم التي تشكل نموذجاً للأجيال المقبلة. ويُعد الأديب الألماني «غوته» أحد أشهر الأدباء في ألمانيا، وعكف على دراسة الشريعة الإسلامية دراسة معمقة، واطلع على الأشعار والملاحم العربية وتأثر بعدد من الشعراء مثل المتنبي، فقام بإدراج بعض من ملامح أشعاره في روايته «فاوست». كما تأثر بأبي تمام والمعلقات السبع فترجم عدداً منها إلى اللغة الألمانية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «إن اختيار غوته شخصية محورية للدورة الـ30 من المعرض، يُعد بمثابة منصة مثلى لتسليط الضوء على مسيرة أديب عالمي له آثاره على الثقافة الغربية والعالمية وحتى العربية، خصوصاً أنّه تأثر بعدد من الشعراء العرب وظهر تأثره في أعماله الأدبية القيمة، وقد شكلت كتبه ورواياته إضافة مهمة للمشهد الثقافي العام».